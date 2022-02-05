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Elif Atakan kimdir?

Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar gibi birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Elif Atakan kimdir? İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:47
Elif Atakan kimdir?
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22 Nisan 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Elif Atakan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Konservatuarı’nda keman eğitimi almıştır. Sanat hayatına seslendirme yaparak başlamıştır.

Oyunculuk üzerine ilk tecrübesi 2009 yılında Aile Reisi dizisinde Eylül karakterini canlandırması üzerine olmuştur. Sonrasında ise Show TV’de yayınlanan Her Sevda Bir Veda adındaki dizide rol almıştır. 

2010 senesinde Duriye’nin Güğümleri adlı dizide Nazife kişiliğini canlandırmıştır. Ekranların en sevilen dizilerinden olan Suskunlar dizisinde ise Gülten karakterine hayat vermiştir. Daha sonra Uzun Hikaye, Evli ve Öfkeli, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok dizide rol alarak kariyerine devam etmiştir. Son olarak 2014’de Büyük Sürgün Kafkasya dizisinde yer almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:47
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Anahtar Kelimeler:
Elif AtakanMuhteşem YüzyılSuskunlarDuriyenin Güğümleri
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