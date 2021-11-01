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Elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı ne kadar? Elektronik ve haberleşme mühendisi ne iş yapar?

İletişim sistemlerinin ve elektronik aletlerin tasarım, üretimi ve işletilmesinden sorumlu kişiye elektronik ve haberleşme mühendisi adı verilir. Peki elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı ne kadar? Elektronik ve haberleşme mühendisi ne iş yapar? Yanıtları haberimizde...

01 Kasım 2021 Pazartesi 16:01
Elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı ne kadar? Elektronik ve haberleşme mühendisi ne iş yapar?
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İletişim sistemlerinin ve elektronik aletlerin tasarım, üretimi ve işletilmesinden sorumlu kişiye elektronik ve haberleşme mühendisi adı verilir. Türkiye’de elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünü tamamlamış olanlar bu meslekte çalışanların 2021 yılında ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı ne kadar? Elektronik ve haberleşme mühendisi ne iş yapar?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de elektronik ve haberleşme mühendisi olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 6.750 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı 2.826 TL iken, en yüksek elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı 12.750 TL’dir. Bu maaşlar kişilerin çalıştığı şirkete ve kendisinin donanımına göre değişiklik gösterebilir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Ne İş Yapar?

Üniversitelerin elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden mezun olan kişilerin çalışabildiği elektronik ve haberleşme mühendisinin sorumlu olduğu bazı görevler vardır. İşte o görevler:

- Elektronik alet ve sistemleri tasarlamak, projelendirmek,

- Araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak,

- Tasarlanan ürünlerin üretimi ile sistemin düzgün çalışmasını sağlamak,

- Üretilen ürünlerin satışı, pazarlaması konusunda çalışmak,

- İşletmelere bakım onarım konusunda teknik destek sağlamak,

- Danışmanlık, hizmetiçi eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yönetim kademesinde de görev almak

Elektronik ve haberleşme mühendisi mesleği sadece özel sektörün değil devlet kurumlarının da talep ettiği mesleklerden bir tanesidir. Bu meslekte görev almak isteyenler İŞKUR’un intenet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına veya devlet kurumlarının resmi intenet sitesinde  yayınlanan ilanlara göz atabilirler.


Son Güncelleme: 01.11.2021 16:01
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