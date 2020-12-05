Elektronik eşya severlere müjde! Media Markt büyük cuma indirimleri başladı!

Türkiye de faaliyet gösteren ve en büyük teknolojik firmalar arasında bulunan Media Markt büyük Cuma indirimleri devam etmekte. 29 Kasım da son bulacak olan indirim birçok vatandaşımız tarafından oldukça ilgi görmekte.

Hemen hemen her alışveriş merkezinde gördüğümüz ve oldukça rağbet gören markalardan birisidir. Güler yüzlü ve müşteri memnuniyetine oldukça önem veren marka bu sayede görmezden gelinemeyecek kadar büyük ölçüde bir müşteri kitlesine sahip olmaktadır. Media Markt Kasım ayında başlayan ‘Şahane Cuma’ sloganı ile oldukça fazla üründe gözle görülür derecede indirime gitti. Telefon, bilgisayar, beyaz eşya vs ürün ve marka seçeneği oldukça çok olan markamız sadece online alışverişlerde indirime değil aynı zamanda mağazalarında da indirim festivalini başlattı.

Online alışverişlerde 100 TL üzeri kargo ücretsiz hizmeti sunmaktadır ve bazı anlaşmalı banka kartlarına peşin fiyatına 12 taksit hizmeti sunmaktadır.