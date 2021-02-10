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Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları

2014 yılında vizyona giren Elçiyi Öldür filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:45
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
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2014 yılında beyaz perdede yayınlanan Amerikan yapımı Elçiyi Öldür filmi yayınlandığı dönem çok beğenilmişti. Dünya çapında izlenme rakamlarına ulaşan gerilim filminin başrolünde Jeremy Renner yer alıyor.

Jeremy Renner’a filmde Robert Patrick ve Robert Pralgo gibi sevilen iki isim eşlik ediyor.

Elçiyi Öldür konusu ne?

San Jose Mercury gazetesinde muhabir olan Gary Webb’in hayatının anlatıldığı filmde, ünlü gazetecinin hayatından gerçek kesitler aktarılıyor. Filmin en dikkat çeken sahneleri Nikarıgua’daki isyanlar ile Califonia’da bir dönem uyuşturucu ticaretinin ulaştığı boyuta karşı CIA ile uyuşturucu çetelerinin arasından bağ ifşa ediliyor. Film bir gazetecinin hayatı boyunca karşılaştığı gerçek olayları en çıplak şekilde izleyiciye aktarıyor.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:45
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Anahtar Kelimeler:
Elçiyi öldürFilmGerilim
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