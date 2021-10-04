Elçin Sangu kimdir? Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda’sı Elçin Sangu hangi dizilerde rol aldı? Elçin Sangu kariyeri ve özel hayatı

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Yalancılar ve Mumları ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Medyapım imzalı yeni dizinin oyuncu kadrosunda Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Feyyaz Duman gibi sevilen isimler yer alıyor.

Dizide güzel oyuncu Elçin Sangu’nun canlandırdığı Ceyda karakteri de oldukça dikkat çekti. İzleyiciler Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı gibi soruları gündeme getirdi.

Elçin Sangu kimdir?

13 Ağustos 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Elçin Sangu aslen Çerkes asıllıdır. Güzel oyuncu kariyerine reklam filmleriyle başlamış ve ardından adından söz ettirmeye başlamıştır. Mersin Üniversitesi Opera Bölümü’nde eğitim alan Sangu, sahne sanatlarında başladığı kariyerine televizyon ekranında devam etti.

Özellikle 2015 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisindeki Defne rolüyle akıllarda yer edinen Elçin Sangu, bu rolle 20’den fazla ödül aldı. Güzel oyuncu uzun süredir Yunus Özdiken ile birliktedir. Elçin Sangu 2016 yılında yapılan bir ankette ise instagram’da en çok takip edilen 10 Türk ünlü arasında 10’uncu sıradan girmişti.

Elçin Sangu yer aldığı yapımlar

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Aşk Kaç Beden Giyer

Bir Aşk Hikayesi

Kurt Seyit ve Şura

Kiralık Aşk

Mutluluk Zamanı