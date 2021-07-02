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Elçin Aktaş kimdir, nerede doğmuştur? Elçin Aktaş evli mi? Elçin Aktaş kaç yaşında?

Elçin Aktaş kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Elçin Aktaş’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:23
Elçin Aktaş kimdir, nerede doğmuştur? Elçin Aktaş evli mi? Elçin Aktaş kaç yaşında?
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Elçin Aktaş kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Elçin Aktaş’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Elçin Aktaş kimdir? Nerelidir?

Elçin Aktaş’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Elçin Aktaş aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1990 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Elçin Aktaş, ilk oyunculuk deneyimine Kızım Nerede adındaki diziyle yaşamıştır.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Elçin Aktaş, Çanakkale doğumludur, aslen ise Adanalıdır. Burcu balıktır.

Uzun boylu olması, ela göz rengiyle ve düzgün fiziğiyle tüm gözleri üzerinde toplayan güzel oyuncu, Acil Servis adındaki dizideyse Hemşire Tuğçe karakterine hayat vermiştir. İstanbul’da ikamet etmektedir.

 

 


Son Güncelleme: 02.07.2021 00:23
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