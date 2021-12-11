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Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı? Elbet Bir Gün dizisinin senaryosu kime ait?

Fox TV'nin yeni sezonda iddialı yapımlarından biri olan Elbet Bir Gün dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin merak ettiği 'Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı, senaryosunu kime ait?' sorularının yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

11 Aralık 2021 Cumartesi 01:23
Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı? Elbet Bir Gün dizisinin senaryosu kime ait?
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Fox TV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan iddialı yapım Elbet Bir Gün dizisi birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Yapımcılığını Most Production’un üstlendiği dizide Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk başrolleri paylaşıyor. Eylül ayında ekranlarda olacak Elbet Bir Gün dizisinin uyarlama olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı?

Geçmişi bilinmezliklerle dolu olan Gizem’in yeni kurduğu hayatında sakladığı sırlarının bir bir ortaya çıkmasını konu alan dizide yönetmen koltuğunda Gül Oğuz oturuyor. Senaryoyu Yusuf Reha Alp’ın yazdığı dizinin hikâye ve trendmanını Funda Alp ile Didem Kaplan kaleme alıyor. Aşk ve dram türünde olan dizi tamamen özgün senaryoya sahiptir ve uyarlama bir dizi değildir.

Yusuf Reha Alp kimdir?

1979 senesinde Trabzonda doğan Yusuf Reha Alp, senarist ve yazardır. Orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamlayan Alp, üniversite eğitimini İstanbul Üniiversitesi Hukuk Fakültesi, aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İlahiyat Yüksekokulunda tamamladı. Alp, yüksek lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarih bölümünde Eski Türklerde Din Anlayışı ve Şamanizm konusunda tamamladı. Evli ve bir çocuk babası olan yazarın 2012 senesinden beri bir çok kitabın yazmış ve 2021 senesindeyse Şeref Bey dizisiyle senaryo yazmaya başlamıştır.

Yusuf Reha Alp kitap ve senaryoları

Yoktan Seçmeli 2021 Dizi

Şeref Bey 2021 Dizi

Elbet Bir Gün 2021 Dizi

Talkın 2012 Kitap

Şamanizim, Tasavvuf ve Ayahuasca 2018 Kitap

Konuşan Öyküler 2018 Kitap

Bari Soyup Verseydin 2019 Kitap


Son Güncelleme: 11.12.2021 01:23
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Elbet Bir GünFox TvElbet Bir Gün Uyarlama
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