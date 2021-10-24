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El Kızı Harun kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının yeni dizisi El Kızı ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. El Kızı dizisinde Harun karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz gündem oldu. İzleyiciler İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları gündeme getirdi.

24 Ekim 2021 Pazar 16:57
El Kızı Harun kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi El Kızı ilk bölümüyle yayınlandı. Dizi ilk bölümüyle büyük beğeni toplarken dizide Harun karakterine hayat veren İsmail Ege Şaşmaz dikkatlerden kaçmadı. Yakışıklı oyuncu ilk bölümde adından söz ettirdi. İzleyiciler El Kızı Harun kimdir, İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında ve nereli sorularını araştırmaya başladı.

El Kızı Harun kimdir?

Harun yakışıklı ve kadınların beğenisini kazanan biridir. Geleneklerine bağlı olmakla birlikte kadınları elde etmek için yakışıklı ve karizmatik tarzını kullanmaktan geri kalmayan Harun, özellikle zengin kadınlarla birlikte olmaktadır.

El Kızı dizisinde Harun karakterini yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandırmaktadır.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

25 Kasım 1993 yılında Manisa’da dünyaya gelen İsmail Ege Şaşmaz, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasıyla oyunculuk kariyerine başlamıştır. Ardından ilk kez ekranlara Güneşi Beklerken adlı diziyle boy gösteren yakışıklı oyuncu bu diziyle adın tüm Türkiye’ye duyurmuştur. Ardından reklam filmlerinde de rol alan Şaşmaz, sırasıyla Aşk Yalanı Sever, Günebakan, Sen Çal Kapımı ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol aldı.


Son Güncelleme: 24.10.2021 16:57
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Anahtar Kelimeler:
El KızıIsmil Ege şaşmazHarun
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