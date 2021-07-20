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El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Fox TV,yeni sezonda birçok diziyi seyirciyle buluşturacak. El Kızı dizisinin ön çalışmaları halen devam etmektedir. Seyirciler El Kızı dizisinin konusu ve ne zaman yayınlanacağı merak etmektedir. El Kızı dizisinin konusu nedir? El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak? Bu haberimizde El Kızı dizisine ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte El Kızı dizisi hakkında merak edilenler...

20 Temmuz 2021 Salı 04:58
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
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Birçok dizi Fox TV’de yayına girecek. Bu dizilerden biri olan El Kızı dizisi merak konusu oldu. El Kızı dizisinin konusu araştırılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosu da merak edilmektedir.El Kızı dizisinin detayları neler?

El Kızı dizisi

Dizi çok yakın zamanda yayın hayatına başlayacak. Diziye ilişkin çalışmalar halen sürmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda ise çekici isimler yer almaktadır. Sevda Erginci ve Perihan Savaş dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak. Bu ikilinin iyi bir uyum yakalacağına inanılmaktadır.

El Kızı dizisinde Ezo isimli kişinin öksüz şekilde büyümesi ve yaşadığı zorluklar aktarılacak. Dizi de duygu yüklü anlar yaşanacak. Dram ve birçok duygu dizinin içerisinde yer alacak. Dizi NTC  Medya aracılığıyla çekilecek. Fox TV ile anlaşan yapımcı şirket,dizinin hazırlığına başladı. İlerleyen günlerde dizide yer alan diğer isimler de açıklanacaktır.


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:58
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