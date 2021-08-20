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El Kızı dizisine usta bir oyuncu daha katıldı

Fox TV’nin yeni sezondaki silahlarından birisi olacak olan El Kızı dizisine usta bir oyuncu daha katıldı. Tecrübeli oyuncu Fikret Kuşkan artık El Kızı dizisinde. İşte detaylar…

20 Ağustos 2021 Cuma 17:03
El Kızı dizisine usta bir oyuncu daha katıldı
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Fox TV ekranlarında Eylül ayında yayınlanmaya başlaması beklenen El Kızı dizisi, sürükleyici senaryosunun dışında kaliteli oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinden birçok önemli ismi kadrosuna katan El Kızı dizisi, yeni sezonun hazırlıklarında artık son aşamaya geldi.

Usta Oyuncu Fikret Kuşkan, Artık Fox TV Ekranlarında Olacak

Fox TV’nin yeni dizilerinden birisi olacak olan El Kızı dizisine ekranların usta isimlerinden birisi daha katıldığı öğrenildi. İddialara göre birçok başarılı dizide yer almış usta oyuncu Fikret Kuşkan, artık El Kızı dizisinin kadrosunda yer alacak. Kuşkan’ın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise şimdilik belli değil.

El Kızı Ne Zaman Ekranlara Geliyor?

El Kızı dizisinin ne zaman yayınlanacağı konusunda Fox TV’den henüz net bir açıklama gelmedi. Dizinin Eylül veya Ekim ayları içerisinde izleyenlerle buluşması bekleniyor.


Son Güncelleme: 20.08.2021 17:03
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Anahtar Kelimeler:
Fikret KuşkanEl KızıFox Tv
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