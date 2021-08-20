El Kızı dizisine usta bir oyuncu daha katıldı

Fox TV ekranlarında Eylül ayında yayınlanmaya başlaması beklenen El Kızı dizisi, sürükleyici senaryosunun dışında kaliteli oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinden birçok önemli ismi kadrosuna katan El Kızı dizisi, yeni sezonun hazırlıklarında artık son aşamaya geldi.
Usta Oyuncu Fikret Kuşkan, Artık Fox TV Ekranlarında Olacak
El Kızı Ne Zaman Ekranlara Geliyor?
El Kızı dizisinin ne zaman yayınlanacağı konusunda Fox TV’den henüz net bir açıklama gelmedi. Dizinin Eylül veya Ekim ayları içerisinde izleyenlerle buluşması bekleniyor.
Son Güncelleme: 20.08.2021 17:03