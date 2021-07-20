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El Kızı dizisine önemli transfer! Çukur dizisinden sonra El Kızı dizisinde!

Usta oyuncu Perihan Savaş, Çukur dizisinden ayrıldıktan sonra şimdi de bir başka dizi ile anlaşma yaptı. Oyunculuğu ile gönüllere taht kuran Savaş, yeni başlayacak olan El Kızı adlı dizide yer alacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

20 Temmuz 2021 Salı 04:56
El Kızı dizisine önemli transfer! Çukur dizisinden sonra El Kızı dizisinde!
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Başarılı yapımları bünyesinde bulunduran Fox TV, yeni bir diziyi daha izleyici ile buluşturmak için hazırlanıyor. Uzun süredir merak edilen El Kızı dizisi Fox TV’de izleyiciler karşısına çıkacak. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı netleştikten sonra oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı merak edilmeye başlandı. İddialara göre son olarak Çukur dizisinde yer alan Perihan Savaş, El Kızı dizisinin kadrosuna katıldı.

Usta oyuncu El Kızı dizisinde!

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan El Kızı dizisi merak uyandırmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre en son Çukur dizisinde karşımıza çıkan başarılı oyuncu Perihan Savaş, yeni dizinin başrolünde yer alacak.

Perihan Savaş’ın rolü ne?

Dizinin başrolünde olacağı söylenen Perihan Savaş’ın karakterine ilişkin henüz bir bilgi edinilmedi. Lakin Ezo karakerinin annesi olarak izleyici karşısına çıkma ihtimali var. Yakında yayın hayatına başlayacak olan dizinin ana konusu Ezo karakterinin çocukluğunda yaşadıkları ve büyüdüğünde neler olduğu.

El Kızı dizisi ne zaman başlayacak?

Henüz net bir tarih olmasa da dizinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.  


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:56
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurElKızıPerihanSavaş
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