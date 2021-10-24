El Kızı Ali kimdir? Münir Can Cindoruk hakkında bilgiler

Ekranların yeni dizisi El Kızı ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin ilk bölümüne Ali karakteri damgasını vurdu. İzleyiciler El Kızı dizisi Ali kimdir sorusunu gündeme getirdi.

El Kızı Ali kimdir?

El Kızı dizisinde Ali karakterine Münir Can Cindoruk hayat veriyor. Münir Can Cindoruk’un Sadakatsiz dizisinde rol alan Caner Cindoruk ile kardeş olup olmadığı merak ediliyor.

Münir Can Cindoruk kimdir?

El Kızı dizisinde Ali şirketin ortağı olan Ezo’nun dedesinin dostu Ekrem’in torunudur. Ezo ile birlikte büyüyen Ali, gün geçtikçe Ezo’ya aşık olmuştu. Ancak Ezo onu dost olarak görmektedir. Ezo’nun onu arkadaş olarak görmesi gün geçtikçe Ali’yi hırçın biri yapmaktadır.

1990 yılında Adana’da dünyaya gelen Münir Can Cindoruk İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. 2008 yılında Kelebek adlı projeyle kamera önüne geçen Münir Can Cindoruk, daha sonra İnsan Aldandı, İçerdekiler ve Dayan Yüreğim gibi yapımlarda yer aldı.

Münir Can Cindoruk, Sadakatsiz dizisinde rol alan Caner Cindoruk’un kardeşidir.