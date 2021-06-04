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Ekrem İspir kimdir? Nerelidir? Ekrem İspir nerede oturuyor?

Aslen Elazığlı olan Ekrem İspir, birden fazla yapımda yer almıştır. İzleyici kitlesi çok fazla olan dizi ve filmlerde rol alan oyuncu, kendinden söz ettirmeyi başarmaktadır. Sizler için Ekrem İspir ile ilgili bilgileri derledik. Tüm detaylı bilgilere haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 02:01
Ekrem İspir kimdir? Nerelidir? Ekrem İspir nerede oturuyor?
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Ekrem İspir kimdir?

1964 yılında doğan oyuncu 57 yaşındadır. Aslen Elazığlı’dır. Eskiden tekstil işi ile uğraşan İspir, Lüleburgaz Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesinde eğitim görmüştür. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştır. Daha öncesinde ise Çukur dizisinde Ebu Kaysar karakterine hayat vermiştir. İstanbul’da yaşamaktadır. Oyuncunun boyu 1.82 ve kilosu 86’dır.

 Yer aldığı projeler

-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

-Çukur

-Kara Kutu

-Poyraz Karayel

-Küçük Ağa

-Medcezir

-Kaçak

-Kurtlar Vadisi Pusu

-Aşk Bir Hayal

-Aşk – ı Memnu

- 666 Cin Musallatı( korku filmi) 


Son Güncelleme: 04.06.2021 02:01
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Ekrem İspirOyuncu
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