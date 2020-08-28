Ekrem İmamoğlu televizyon kanalı mı kuruyor? Fatih Portakal İmamoğlunun TV'sinde mi görev alacak? Gündemi sarsan iddaa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kanal kuracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü gazeteci İzzet Çapa’nın ortaya attığı iddialara karşın Uçan Kuş kanalında yayınlanan Canlı Masa adlı programda iddiaların üzerine konuşuldu.

Ekrem İmamoğlu televizyon kuruyor

Televizyonun başına Fatih Portakal

Ekrem İmamoğlu’nun medyanın siyaset için önemli olduğunu anladığı ve bu nedenle kanal kuracağını ortaya atıldı.

Fox TV Ana Haber Sunucu Fatih Portakal 2 gün önce şok bir kararla istifa etmişti. Ekrem İmamoğlu’nun kanal kuracağı yönündeki iddiaların üzerine Fatih Portakal’ın kanalın başına geçeceği konuşuluyor. Medya yapılanmasında ise Nuri Çolakoğlu ya da Cem Aydın’ın yer alması bekleniyor.