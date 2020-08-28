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Ekrem İmamoğlu televizyon kanalı mı kuruyor? Fatih Portakal İmamoğlunun TV'sinde mi görev alacak? Gündemi sarsan iddaa

Ekrem İmamoğlu televizyon kanalı mı kuruyor iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların üzerine Fatih Portakal’ın İmamoğlu’nun TV’sinde mi görev alacak sorusu ortaya atıldı. Gündemi sarsan iddiaların perde arkası merak ediliyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 22:41
Ekrem İmamoğlu televizyon kanalı mı kuruyor? Fatih Portakal İmamoğlunun TV'sinde mi görev alacak? Gündemi sarsan iddaa
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kanal kuracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü gazeteci İzzet Çapa’nın ortaya attığı iddialara karşın Uçan Kuş kanalında yayınlanan Canlı Masa adlı programda iddiaların üzerine konuşuldu.

Ekrem İmamoğlu televizyon kuruyor


Ekrem İmamoğlu’nun medyanın siyaset için önemli olduğunu anladığı ve bu nedenle kanal kuracağını ortaya atıldı.

Televizyonun başına Fatih Portakal

Fox TV Ana Haber Sunucu Fatih Portakal 2 gün önce şok bir kararla istifa etmişti. Ekrem İmamoğlu’nun kanal kuracağı yönündeki iddiaların üzerine Fatih Portakal’ın kanalın başına geçeceği konuşuluyor. Medya yapılanmasında ise Nuri Çolakoğlu ya da Cem Aydın’ın yer alması bekleniyor.



Son Güncelleme: 28.08.2020 22:41
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluFatih Portakal
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