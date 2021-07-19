Ekranların Yeni Dizisi Olacak Mahkum'un Başrol Oyuncusu Açıklandı

Başrolünde Onur Tuna’nın oynayacağı Mahkum dizisi büyük ilgi çekti. Sevilen oyuncunun dizide başrol almasından dolayı dikkatleri üzerine çeken dizi, uyarlama olup yurt dışında çokça izlenmiş bir diziden esinlenilmiş. Başarılı bulunan ve pek çok ödül alan dizi için sabırsızlanan seyirciler, dizinin konusunu da merak etmekte. İşte Mahkum dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanala ait bilgiler.
Yeni Dizi Mahkum’un Konusu
Mahkum Dizisi Oyuncuları
Geçtiğimiz mayıs ayında final veren Mucize Doktor dizisinden sonra güzel bir çıkış yakalayan Onur Tuna, Mahkum dizisinde başrolü oynayacak. Onun haricinde yeni dizide oynayacak oyuncular henüz kesinleşmedi. Yeni dizide rol alacak diğer isimlerle de görüşmeler devam ediyor.
Mahkum Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Daha öncede Fox TV projesinde yer alan Onur Tuna yeni dizisiyle de Fox TV ekranında. Dizinin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmamakta.