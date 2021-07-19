Ekranların Yeni Dizisi Olacak Mahkum'un Başrol Oyuncusu Açıklandı

Başrolünde Onur Tuna’nın oynayacağı Mahkum dizisi büyük ilgi çekti. Sevilen oyuncunun dizide başrol almasından dolayı dikkatleri üzerine çeken dizi, uyarlama olup yurt dışında çokça izlenmiş bir diziden esinlenilmiş. Başarılı bulunan ve pek çok ödül alan dizi için sabırsızlanan seyirciler, dizinin konusunu da merak etmekte. İşte Mahkum dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanala ait bilgiler.

Yeni Dizi Mahkum’un Konusu

Mahkum Dizisi Oyuncuları

Yurt dışında yayınlandığı günden bu güne çok sevilen dizinin Türkiye’de de çekilecek olması oldukça heyecan verici. İlginç bir konuya sahip olan Mahkum dizisi, bir savcının sabahleyin gözünü hapishanede açması ve ailesini öldürmekle yargılanmasını konu alıyor. Ailesini gerçekten kendi mi öldürmüş yoksa bir komploya mı kurban gidiyor bilinmemekte. Geçici yaşadığı hafıza kaybı da olayların bir hayli karışmasına yol açıyor. Hal böyle olunca savcının başına gelen her türlü olayda dikkat çekmekte.

Geçtiğimiz mayıs ayında final veren Mucize Doktor dizisinden sonra güzel bir çıkış yakalayan Onur Tuna, Mahkum dizisinde başrolü oynayacak. Onun haricinde yeni dizide oynayacak oyuncular henüz kesinleşmedi. Yeni dizide rol alacak diğer isimlerle de görüşmeler devam ediyor.

Mahkum Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Daha öncede Fox TV projesinde yer alan Onur Tuna yeni dizisiyle de Fox TV ekranında. Dizinin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmamakta.