Ekim 2021 Netflix'te yayınlanacak dizi film ve diğer yapımlar

Netflix yayınladığı yapımlarla dikkat çekmektedir. Her ay yeni yapımlar yayınlanmaktadır. Netflix, Ekim ayında birden fazla yapımın yayınlanacağı duyurdu. Ekim ayında hangi yapımlar yayınlanacak?
Netflix Ekim 2021 yayınları
Diana : The Musical isimli yapım 1 Ekim tarihinde vizyona girecek. Prenses Diana’nın hayat hikayesine odaklanacak.
Şili’de bir Nazi Tarikatı : Colonia Dignidad isimli yapım 1 Ekim tarihinde Netflix’te yayına girecek.
Forever Rich isimli yapım 1 Ekim tarihinde vizyona girecek.
Maid isimli yapım 1 Ekim tarihinde vizyona girecek.
Oats Studios isimli yapım ilk sezonuyla 1 Ekim tarihinde yayınlanacak.
Paık’s Spirit isimli dizi 1.sezonuyla 1 Ekim tarihinde seyirciyle buluşacak.
Lagos’ta İki Kadın isimli yapım 1 Ekim tarihinde Netflix üyeleri ile buluşacak.
Suçlu isimli yapım 1 Ekim tarihinde Netflix’te yerini alacak.
Undertaker: Lanetli Evden kaçış isimli yapım 5 Ekim tarihinde seyirciyle buluşacak.
Evinde Biri Var isimli yapım 6 Ekim tarihinde Netflix’te yerini alacak.
You isimli dizinin 3.sezonu 15 Ekim tarihinde Netflix’te.
The Lighthouse isimli yapım 18 Ekim tarihinde Netflix’te yerini alacak.
Hırsızlar Ordusu isimli yapım 29 Ekim tarihinde Netflix üyeleri ile buluşacak.