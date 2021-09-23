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Ekim 2021 Netflix'te yayınlanacak dizi film ve diğer yapımlar

Günümüzün en fazla kullanılan sosyal platformlarından biri olan Netflix'in yayınlacağı yapımlar araştırılmaktadır. Ekim ayında birden çok yapım Netflix üyeleri ile buluşacak. Ekim 2021 tarihinde Netflix'te hangi yapımlar yer alacak? 23.09.2021 tarihli haberimizde Ekim 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanacak yapımları sizler için derledik. İşte Ekim 2021 tarihinde Netflix'te yer alacak yapımlar...

23 Eylül 2021 Perşembe 22:30
Ekim 2021 Netflix'te yayınlanacak dizi film ve diğer yapımlar
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Netflix yayınladığı yapımlarla dikkat çekmektedir. Her ay yeni yapımlar yayınlanmaktadır. Netflix, Ekim ayında birden fazla yapımın yayınlanacağı duyurdu. Ekim ayında hangi yapımlar yayınlanacak?

Netflix Ekim 2021 yayınları

Diana : The Musical isimli yapım 1 Ekim tarihinde vizyona girecek. Prenses Diana’nın hayat hikayesine odaklanacak.

Şili’de bir Nazi Tarikatı : Colonia Dignidad isimli yapım 1 Ekim tarihinde Netflix’te yayına girecek.

Forever Rich isimli yapım 1 Ekim tarihinde vizyona girecek.

Maid isimli yapım 1 Ekim tarihinde vizyona girecek.

Oats Studios isimli yapım ilk sezonuyla 1 Ekim tarihinde yayınlanacak.

Paık’s Spirit isimli dizi 1.sezonuyla 1 Ekim tarihinde seyirciyle buluşacak.

Seinfeld isimli sitcom Netflix üyeleriyle buluşacak.

Lagos’ta İki Kadın isimli yapım 1 Ekim tarihinde Netflix üyeleri ile buluşacak.

Suçlu isimli yapım 1 Ekim tarihinde Netflix’te yerini alacak.

Undertaker: Lanetli Evden kaçış isimli yapım 5 Ekim tarihinde seyirciyle buluşacak.

Evinde Biri Var isimli yapım 6 Ekim tarihinde Netflix’te yerini alacak.

You isimli dizinin 3.sezonu 15 Ekim tarihinde Netflix’te.

The Lighthouse isimli yapım 18 Ekim tarihinde Netflix’te yerini alacak.

Hırsızlar Ordusu isimli yapım 29 Ekim tarihinde Netflix üyeleri ile buluşacak.


Son Güncelleme: 23.09.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
Netflix Yayınlacak YapımlarNetflix Ekim 2021Netflix
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