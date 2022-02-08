Ege Barutçu kimdir, nerede doğmuştur? Ege Barutçu kaç yaşında?

Ege Barutçu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Ege Barutçu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Ege Barutçu kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Ege Barutçu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Ege Barutçu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Arka Sokaklar dizisinde Ömer karakteriyle tanınan Ege Barutçu, 2005 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ege Barutçu, Arka Sokaklar dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.