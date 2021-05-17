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Efsane dizi Leyla ile Mecnun geri dönüyor

Efsane dizi Leyla ile Mecnun geri dönüyor. Büyük hasret sona eriyor. Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri çok yakında başlayacak.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:31
Efsane dizi Leyla ile Mecnun geri dönüyor
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin efsane dizileri arasında yer alan Leyla ile Mecnun geri dönüyor. Ünlü oyunca Ahmet Mümtaz Taylan, çok yakın bir dönemde Leyla ile Mecnun dizisinin çekimlere başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taylan, Leyla ile Mecnun’un kesin olarak geri döneceğini, bunun bir söylenti olmaktan çıktığını, yönetmen Onur Ünlü ile görüştüğünü ve çok yakın bir zamanda çekimlere başlanılacağını ifade etti.

Leyla ile Mecnun’un senaryosunu Burak Aksak yazdı. Yönetmenliğini ise Onur Ünlü yapıyor. Aynı ekibin bir araya geldiğini, bu ekibin bir araya gelmemesi halinde zaten böyle bir projeye imza atılmayacağını ifade etti. Aynı kadronun yeniden bir araya gelmesi dizinin takipçilerini heyecanlandırıyor.


Son Güncelleme: 17.05.2021 10:31
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Anahtar Kelimeler:
Leyla Ile MecnunExxen
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