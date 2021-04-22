Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram nereli, kaç yaşında?

Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ta her hafta birbirinden değerli sanatçılar konuk oluyor.Programın bu haftaki bölümünde Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram konuklar arasında yer alacak. Peki Türkü Akbayram kimdir? İşte detaylar...

Türkü Akbayram kimdir?

1986 senesinde doğan Türkü Akbayram, Ayten- Edip Akbayram çiftinin kızıdır. Türkü Akbayram aslen Gaziantelidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nü bitiren Türkü Akbayram daha sonra babası Edip Akbayram'la beraber sahne tozunu yutan sanatçı senelerdir, babasına vokal yaptığını belirterek, ilk single şarkısını çıkarmak için üç sene boyunca düşündüğünü söyledi. Babasını kendine önek gören ve onun kızı olduğu için gurur duyan başarılı sanatçı, 2018'de "Hiçbiri" ismindeki şarkısıyla müzk piyasasına giriş yaptı.

Türkü Akbayram evli mi?

Türkü Akbayram, 2013'de Serdar Çınar ile evlendi. Üniversitede master yaparken tanışan çiftler, Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'ndaki bir düğün ile dünya evine girdiler. Ardından çiftin 2019'da Lavin adından kızları dünyaya geldi.

Türkü Akbayram şarkıları

Nefesim Nefesine

Dido

Sarı Gelin

Boşu Boşuna

Hiçbiri

Mavi Liman

Yiğidim Aslanım