Edho Yavuz Sincanlı kimdir? Gerçek adı nedir? Erol Babaoğlu hakkında bilgiler

EDHO Yavuz Sincanlı kim?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Yavuz Sincanlı karakterini canlandıran oyuncu, diziye 2020-21 sezonunda dahil oldu. Yavuz Hızır’ın masasına mafya babası olarak oturmak için babasını ezip geçmiş, Yavuz ve adamları masa da Yavuz’un babası suçsuz olmasına rağmen Yavuz’un düzenlediği tuzağa düştükte sonra Hızır, Alpaslan’ın eşini öldüren ekip içinde Sincanlıların adamı olduğunu öğrenince Hızır Çakırbeyli Yavuz’un babasını öldürmüştü. Yavuz, babası öldükten sonra yaptığı plan gibi Hızır’ın masasına mafya babası olarak otursada, Bahar Yavuz’un düşmanlar ile anlaştığını düşünerek Hızır’ın yolun ortasında kurduğu tuzağa düşürüp yaralanmasına sebep olsa da Hızır ölmez. Yavuz Sincanlı kendini korumak için Yaman ve adamlarına yakın olurken diğer yandan Fetö ile arasını sıkı tutmaya çalışarak Hızır ve ekibini tuzağa çekmek ister.

Yavuz Sincanlı kim?

Oyuncunun gerçek adı Erol Babaoğlu’dur. En son Alayına İsyan dizisinde yer almıştır.İlk kez kamera karşısına 1999 senesinde Kanal D’de yayınlanan Ruhsar dizisinde geçmiştir.

Erol Babaoğlu kim?

EDHO dizisinde Yavuz Sincanlı karakterini canlandıran oyuncu Erol Babaoğlu, 1977 yılında İstanbul’da doğdu. 44 yaşındaki oyuncu, Cağaloğlu Anadolu Lisesinde öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İletişin Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1996-1999 yıllarında Şahika Tekand Studio da oyunculuk eğitimi aldı. 2014 senesinde Daire filmi ile 25. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Yer aldığı projeler

-Ruhsar

-Kader

-Hayat Bilgisi

-Tatlı Hayat

-Alayına İsyan

-Edho

-Üzgünüm Leyla

-Arapsaçı