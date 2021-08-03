EDHO, Yargı Dizisine Bir Oyuncusunu Gönderdi!

ATV ekranlarının sevilen ve heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezon ile birlikte bazı isimlerle vedalaşmaya başladı. Diziden ayrılan oyuncular ise yeni projelerde yer almaya başlayacak. EDHO’da oynayan başarılı isimlerden biriside Yargı dizisinde yer alacak.

Yargı Dizisi Oyuncu Kadrosu

Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan olarak tanıdığımız karaktere hayat veren Hüseyin Avni Danyal, diziden ayrıldığını söyledi. EDHO’dan ayrılan Hüseyin Avni Danyal, Yargı dizisinde rol alacak. Başarılı oyuncunun karşımıza hangi karakterle çıkacağı merak konusu. Karakteri hakkında herhangi bir bilgi verilmese de yakında karakter hakkında açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. Savcı ve avukat hikayesini anlatacak dizi, oyuncu kadrosunda önemli isimler bulunduruyor.

Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Bir savcı ve avukatın hikayesini anlatacak dizinin, oyuncu kadrosu tam anlamıyla belirlenmiş değil. Ancak dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu oynuyor. Adalete bolca vurgu yapacak olan dizide yakında çoğu şey açığa çıkacaktır. Genellikle adalet temalı diziler pek ilgi görmese de, dizinin konusu ve oyuncu kadrosuyla bu değişiklik gösterebilir.

