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EDHO, Yargı Dizisine Bir Oyuncusunu Gönderdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadrosu farklı dizilerde rol almaya başladı. EDHO’dan ayrıldığını söyleyen bir isim, ekranların yeni dizisi olacak Yargı dizisinde rol alacağını söyledi. Oyuncu kadrosu ve senaryosu belirlenen Yargı dizisinde başrollerde kimin oynayacağı artık biliniyor.

03 Ağustos 2021 Salı 13:03
EDHO, Yargı Dizisine Bir Oyuncusunu Gönderdi!
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ATV ekranlarının sevilen ve heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezon ile birlikte bazı isimlerle vedalaşmaya başladı. Diziden ayrılan oyuncular ise yeni projelerde yer almaya başlayacak. EDHO’da oynayan başarılı isimlerden biriside Yargı dizisinde yer alacak.

Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan olarak tanıdığımız karaktere hayat veren Hüseyin Avni Danyal, diziden ayrıldığını söyledi. EDHO’dan ayrılan Hüseyin Avni Danyal, Yargı dizisinde rol alacak. Başarılı oyuncunun karşımıza hangi karakterle çıkacağı merak konusu. Karakteri hakkında herhangi bir bilgi verilmese de yakında karakter hakkında açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. Savcı ve avukat hikayesini anlatacak dizi, oyuncu kadrosunda önemli isimler bulunduruyor.

Yargı Dizisi Oyuncu Kadrosu

Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Bir savcı ve avukatın hikayesini anlatacak dizinin, oyuncu kadrosu tam anlamıyla belirlenmiş değil. Ancak dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu oynuyor. Adalete bolca vurgu yapacak olan dizide yakında çoğu şey açığa çıkacaktır. Genellikle adalet temalı diziler pek ilgi görmese de, dizinin konusu ve oyuncu kadrosuyla bu değişiklik gösterebilir.


Son Güncelleme: 03.08.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
Yargı DizisiEDHOEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazYargıKaan UrgancıoğluPınar Deniz
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