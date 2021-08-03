EDHO, Yargı Dizisine Bir Oyuncusunu Gönderdi!

ATV ekranlarının sevilen ve heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezon ile birlikte bazı isimlerle vedalaşmaya başladı. Diziden ayrılan oyuncular ise yeni projelerde yer almaya başlayacak. EDHO’da oynayan başarılı isimlerden biriside Yargı dizisinde yer alacak.
Yargı Dizisi Oyuncu Kadrosu
Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Bir savcı ve avukatın hikayesini anlatacak dizinin, oyuncu kadrosu tam anlamıyla belirlenmiş değil. Ancak dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu oynuyor. Adalete bolca vurgu yapacak olan dizide yakında çoğu şey açığa çıkacaktır. Genellikle adalet temalı diziler pek ilgi görmese de, dizinin konusu ve oyuncu kadrosuyla bu değişiklik gösterebilir.