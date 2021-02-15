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Edho Yaman Korkmaz gerçekte kimdir?

ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisini toplayan EDHO dizisinde Yaman Korkmaz kimdir? Gerçek hayatı nedir? Daha önce hangi dizilerde izleyicilerin karşısına çıkmıştır?

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:25
Edho Yaman Korkmaz gerçekte kimdir?
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EDHO Hızır’ın düşmanı Yaman Korkmaz kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Yaman Hamdi’nin oğludur. Yaman’ın en büyük düşmanı olan Hızır’ı bitirip yeraltı dünyasına hakim olmak istemektedir. Fakat babası olan Hamdi abisini ön plana çıkarması Yaman’ın zaafıdır. Yaman babasının gözüne girmeye çalışır fakat her seferinde abisi ön plandadır. Alpaslan Çakırbeyli tarafından abisi cezaevinde öldürülen Yaman, Hamdi’nin bir numaralı adamı olmuştur. Abisi öldükten sonra Çakırbeyli ailesini köşeye sıkıştıran Yaman, Hızır’ın masayı bırakmasına neden olmuştur. Hızır aslında bunu yeğeni Alpaslan için yapmıştır. 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Yaman Korkmaz gerçekte Engin Benli’dir. İzmir 23 Şubat 1970 doğumlu olan oyuncu 1995 yılından beri ekranların karşısında izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Çiğdem Saruhan ile evli olan oyuncu bir çocuğu vardır. İlk defa kamera ile karşımıza çıkan ‘Büyük Buluşma’ dizisidir. Kanal D kanalında ‘Kanıt’ dizisinde daha da üne kavuşan ünlü oyuncu daha sonraları Savaşçı, Poyraz Karayel, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde izleyicilerin taktirini toplamıştır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:25
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Anahtar Kelimeler:
YamankorkmazEnginbenliEDHO
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