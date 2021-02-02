EDHO Uğur kimdir? Gerçek adı nedir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir?

Bir çok dizide rol alan Serhat Parıl, ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde rol alacak. EDHO’da Uğur karakterine hayat veren oyuncu ile ilgili birçok soruya yanıt aranmaya başlandı. Bizde sizler için derledik.

Serhat Parıl kim?

İzmir doğumlu olan Parıl , 27 Temmuza 1983 doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünü bitirmiştir. Öğretmenlik yaptıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesinde Oyunculuk bölümünü kazanmıştır. Seslendirme çalışmaları alarak pantomim sanatına ilgi duymuştur. Aynı zamanda çeşitli yerlerde drama eğitmenliği yapan oyuncumuz birçok tiyatrolarda gösterimler yapmıştır. İlk dizisi olan 2011 yılında yayına giren Babam İçin dizisinde rol aldı. 2013 yılında Star TV’de yayınlanan Medcezir diziyle adından söz ettiren oyuncu 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl Kösem’de rol almıştır. Daha sonra Cesur ve Güzel, Seven Ne Yapmaz ve en son Bay Yanlış dizisinde severleriyle buluştu. Şimdi ise ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Uğur karakterine hayat verecektir.