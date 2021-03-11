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Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin karakteri Tuncay son zamanlarda performansıyla oldukça ilgi çekmektedir. Peki, kim bu Tuncay? Tunca’yı hangi oyuncu canlandırmakta detaylar haberimizde…

11 Mart 2021 Perşembe 18:27
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
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ATV ekranlarını süsleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Bena Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi 6 sezondur devam etmektedir. Bu nedenle sürekli olarak başrolleri değişmektedir. Şu an için dizinin başrollerindeki isim Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli),Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), isimler yer almaktadır.

Diziye 180. Bölümde dâhil olarak dikkatleri toplayan bir karakterse Tuncay karakteridir. Tuncay karakteri, Hızır Çakırbeyli ile birlikte edho kimsesiz doğan baba karakterlerini ceza evine veren ve devletin için de önemli güce sahip olmuş bir roldedir. Dizide Tuncay Amerikancıların adamı olarak biliniyor. Fetö örgütünü de temsilen Tuncay Orta doğu da birçok operasyonu yöneten derin ilişkileri olan Amerikancıların Türkiye kolundaki adamıdır.

Edho Tuncay kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay rolünü canlandıran oyuncunun gerçek adı Bahtiyar Engin’dir. Bahtiyar engin en son olarak Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris usta olarak yer almıştı.

Bahtiyar engin, soyadı gibi engin tecrübelerle yer edinmiş usta bir oyuncudur. 56 yaşını doldurmak üzeredir. Engin, ordu da dünyaya gelmiştir ve ilk, orta, lise eğitim ve öğretimini burada tamamlamıştır. Üniversite eğitimineyse İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Eğitim Fakültesinde devam edip mezun olmuştur.

 Engin İstanbul’ da bulunan Halk Tiyatrosunun kurucuları isimlerindendir. Yeniçağın getirisi olarak tiyatrolara ilginin azalması durumu meydana gelerek Engin’de, dizi ve sinema yoğunluğunda olan ekrana yönelme göstermiştir. Birçok başarısı ve ödülü mevcuttur.

Bahtiyar Engin’in rol aldığı diziler.

Ben Onu Çok Sevdim, Hayati ve Diğerleri,  Gülizar, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Kuruluş Osman

Bahtiyar Engin’in rol almış olduğu filmler

Hokkabaz, Pek Yakında , Karınca Kapanı, El Yazısı, Deli Bal, Ali baba ve 7 cüceler,

Vezir Parmağı, Naim Cep Herkülü



Son Güncelleme: 11.03.2021 18:27
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