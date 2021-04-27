İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

EDHO Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrıldı mı?

ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da usta oyuncu Savaş Özdemir'in canlandırdığı sevilen karakter Tipi'in ölüp ölmeyeceği izleyenler tarafından merak konusu oldu. EDHO Tipi ölecek mi, Savaş Özdemir diziden ayrıldı mı gibi soruların cevaplarını haberimizden bulabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 23:36
EDHO Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrıldı mı?
Takip Et:

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen karakterlerinden Tipi’yi canlandıran Savaş Özdemir ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

EDHO Tipi öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir’in dizinin yayınlanan son bölümünde senaryo gereği vurulup ölecek. Bu durum sonrasında da ilk bölümden bu yana diziden rol alan usta oyuncu Savaş Özdemir diziye veda edecek.

Savaş Özdemir kimdir?

1970 senesinde İstanbul’da doğan Savaş Özdemir, lise eğitimini İzmir Eşrefpaşa Lisesinde aldı. 1991 senesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazanan Özdemir, 1997 senesinde Devlet Tiyatrosunun kadrosuna dahil oldu. Pek çok başarılı dizi ve filmlerde rol alan Özdemir, 2015 senesinden bu yana EDHO dizisinde yer almaktadır.




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Savaş özdemirEDHO TipiTipi ölecek MiATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Fox TV Yasak Elma ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu!
Fox TV Yasak Elma ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu!
Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, nişanlısından ayrıldı mı?
Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, nişanlısından ayrıldı mı?
TRT Masumlar Aprtmanı dizisi ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı dizisi final tarihi belli mi?
TRT Masumlar Aprtmanı dizisi ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı dizisi final tarihi belli mi?
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması

Popüler Haberler

Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
10000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz
Bankalardan uygun alışveriş kredisi imkanı 2021
Kenan Işık sağlık durumu nasıl?
Kuzey Yıldızı Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sabah kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Nisan 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
Kefaret dizisi Can kimdir? Gerçek adı nedir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?
Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama
6199 Nitelik kodu nedir? 6199 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Hekimoğlu 47. bölüm izle tek parça izle 27 Nisan
TRT Spor canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Güncel gümüş fiyatları 28 Nisan 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 28 Nisan 2021 Çarşamba
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.