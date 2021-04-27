EDHO Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen karakterlerinden Tipi’yi canlandıran Savaş Özdemir ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

EDHO Tipi öldü mü?

Savaş Özdemir kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir’in dizinin yayınlanan son bölümünde senaryo gereği vurulup ölecek. Bu durum sonrasında da ilk bölümden bu yana diziden rol alan usta oyuncu Savaş Özdemir diziye veda edecek.

1970 senesinde İstanbul’da doğan Savaş Özdemir, lise eğitimini İzmir Eşrefpaşa Lisesinde aldı. 1991 senesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazanan Özdemir, 1997 senesinde Devlet Tiyatrosunun kadrosuna dahil oldu. Pek çok başarılı dizi ve filmlerde rol alan Özdemir, 2015 senesinden bu yana EDHO dizisinde yer almaktadır.