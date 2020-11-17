Edho Selman kimdir? Gerçek adı nedir? Soner Türker hakkında bilgiler

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna üç yeni isim daha dahil oluyor. Bu isimlerden birisi olan Soner Türker diziye Selman karakteri ile dahil olacak.

EDHO Selman Kimdir?

İntikam peşinde olan Alparslan bu yolda her şeyi yapmaya kararlıdır. Alparslan, Yaman’a ulaşmak için hapiste olan kardeşi Derman’ı aramaktadır. Korkmaz ailesinden birisi olan Selman da diziye bu şekilde dahil olmaktadır.

Soner Türker Kimdir?

Tiyatrocu ve oyuncu olan Soner Türker, ilk olarak Görevimiz Komedi dizisinde oynamıştır. Ayrıca Yuvaya Dönüş, Diriliş Ertuğrul, Avlu ve Savaşçı dizilerinde rol almıştır. Türker ayrıca Gecenin Kraliçesi, Familya ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır.