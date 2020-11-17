Edho Selman kimdir? Gerçek adı nedir? Soner Türker hakkında bilgiler

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna üç yeni isim daha dahil oluyor. Bu isimlerden birisi olan Soner Türker diziye Selman karakteri ile dahil olacak.
EDHO Selman Kimdir?
Soner Türker Kimdir?
Tiyatrocu ve oyuncu olan Soner Türker, ilk olarak Görevimiz Komedi dizisinde oynamıştır. Ayrıca Yuvaya Dönüş, Diriliş Ertuğrul, Avlu ve Savaşçı dizilerinde rol almıştır. Türker ayrıca Gecenin Kraliçesi, Familya ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır.
Son Güncelleme: 17.11.2020 19:17