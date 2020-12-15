İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

EDHO Şahin Ağa öldü mü? Eşkıya Şahin Ağa diziden neden ayrıldı?

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz da Şahin Ağa öldü mü? Şahin Ağa diziden neden ayrıldı? Gerçek adı Turgay Tanülkü olan Şahin Ağa diziden tamamen mi ayrılıyor?

15 Aralık 2020 Salı 19:49
EDHO Şahin Ağa öldü mü? Eşkıya Şahin Ağa diziden neden ayrıldı?
Takip Et:

ATV ekranlarında sevenlerini ekran başına toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi diziye hareketlik katmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Dizide raconları ile bilinen Şahin Ağa ölecek mi? 

Uzun süredir dizide bir durağanlık olduğundan dolayı diziyi kaleme alanlar dizide hareketlilik olması adına EDHO Şahin Ağa karakteri ölecek mi? Dizide kayıpların yaşanmaması ve heyecanı arttırmak ve izleyici kitlesini ekran başına toplamak için çalışmalar devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şahin Ağa diziden ayrılıyor. 

Geçen hafta yayınlanan dizide Alparslan’a düzenlenmiş olan suikast de Kubilay ve Şahin Ağa yaralanmıştı. Şahin Ağa’nın dizide yere devrildiği dakikalar izleyicilerini korkutup yeni bölümü merakla beklemelerine sebep oldu. 

Raconlarıyla ünlü Şahin Ağa diziye veda etti

Suikast sonucunda yaralanan ve devrilerek yere düşen dizinin baş karakterlerinden biri olan Şahin Ağa ölerek diziden ayrılıyor. Turgay Tanülkü Şahin Ağa karakteriyle diziden ayrıldı.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazŞahin AğaEDHOTurgay Tanülkü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
TRT 1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
15 Aralık 2020 Salı Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 15 Aralık 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Masumlar Apartmanı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze’yi kim canlandırıyor? Gökçe Aydın'ın biyografisi
EDHO Şahin Ağa öldü mü? Eşkıya Şahin Ağa diziden neden ayrıldı?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Resulayn haritadaki yeri nerededir? Resulayn bölgesi kimin kontrolündedir?
2020 Güncel alkol fiyatları - Rakı, Bira, Viski, Votka, Şarap tekel satış fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Zahide Yetiş neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Hayalimdeki Gelinlik whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu adresi
İrem Helvacıoğlu ile Eser Alp çifti ayrıldı mı?
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar karakteri kimdir? Alper Saldıran kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.