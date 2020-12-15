EDHO Şahin Ağa öldü mü? Eşkıya Şahin Ağa diziden neden ayrıldı?

ATV ekranlarında sevenlerini ekran başına toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi diziye hareketlik katmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Dizide raconları ile bilinen Şahin Ağa ölecek mi?

Uzun süredir dizide bir durağanlık olduğundan dolayı diziyi kaleme alanlar dizide hareketlilik olması adınaŞahin Ağa karakteri ölecek mi? Dizide kayıpların yaşanmaması ve heyecanı arttırmak ve izleyici kitlesini ekran başına toplamak için çalışmalar devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şahin Ağa diziden ayrılıyor.

Geçen hafta yayınlanan dizide Alparslan’a düzenlenmiş olan suikast de Kubilay ve Şahin Ağa yaralanmıştı. Şahin Ağa’nın dizide yere devrildiği dakikalar izleyicilerini korkutup yeni bölümü merakla beklemelerine sebep oldu.

Raconlarıyla ünlü Şahin Ağa diziye veda etti

Suikast sonucunda yaralanan ve devrilerek yere düşen dizinin baş karakterlerinden biri olan Şahin Ağa ölerek diziden ayrılıyor. Turgay Tanülkü Şahin Ağa karakteriyle diziden ayrıldı.