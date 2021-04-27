İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Edho İlyas ölecek mi, ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?

ATV ekranlarında salı akşamları büyük bir ilgiyle izlenilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son bölümde de ilgiyle izlendi. İlyas'ın bıçaklanması ardından kafalara İlyas ölüyor mu? sorusu geldi. Dizi ile ilgili tüm detayları sorunun cevabını detaylı şekilde haberimizde yer verdik.

27 Nisan 2021 Salı 19:22
Edho İlyas ölecek mi, ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?
Takip Et:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas ölecek mi?

 Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas ölüyor mu? Sorusuna birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Büyük bir ilgi ile izlenen dizide İlyas’a büyük bir oyun oynanmaktadır.

İlyas cezaevine girer. Mesut, İlyas’ın işini bitirmek için cezaevinde öldürülmesini ister. Fakat İlyas ölmez. Bunun bedelinin Mesut’a çok ağır ödetecektir. Diğer cezaevine sevk yapılacağı sırada bıçaklanan İlyas olduğu yere yığılıyor. İlyas’ın ölüp ölmeyeceği şu anlık bilinmemektedir. Tahminlere göre İlyas ölmeyecek uzun süre tedavi görecek ve sağlığına kavuşacaktır. 

Hızır’a düzenlenen komploda ilk öncelik İlyas hedef haline gelir. İlyas’ın yokluğunda bozduğu oyun için Hızır pişmanlık duyar. İlyas’ın hayatı için kendini feda edecek kararlar alabilir. Serkan’ın acımasız biri olduğunu bilen masa üyeleri İlyas’ı kurtarabilecekler mi? İlyas ölecek mi? bu soruların cevapları haftaya yeni bölümde öğreneceğiz. 




Son Güncelleme: 27.04.2021 19:22
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nomadland nereden izlenir?
Nomadland nereden izlenir?
Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle

Popüler Haberler

Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamı
Edho İlyas ölecek mi, ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela (Ceren Yüksekkaya) kimdir?
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Menajerimi Ara dizisi Barış kimdir? Deniz Can Aktaş
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara'ya katılan Erol Ozan Ayhan Kimdir? Nejat karakteri kimdir?
Yasak Elma dizisinde Lila karakterini Buçe Buse Kahraman canlandırıyor
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2021
TRT Gönül Dağı yeni bölüm tek parça canlı yayın izle
Anneler Günü şiirleri; En güzel, en anlamlı, duygusal, 2,3,4,5,6 kıtalı Anneler Günü şiirleri
Nomadland nereden izlenir?
Yurt dışı seyahat uçuşları yasak mı?
27 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? İyi Günde Kötü Günde dizisi final tarihi belli oldu mu?
Günlük burç yorumları; 28 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumları
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.