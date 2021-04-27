Edho İlyas ölecek mi, ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas ölecek mi?

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas ölüyor mu? Sorusuna birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Büyük bir ilgi ile izlenen dizide İlyas’a büyük bir oyun oynanmaktadır.

İlyas cezaevine girer. Mesut, İlyas’ın işini bitirmek için cezaevinde öldürülmesini ister. Fakat İlyas ölmez. Bunun bedelinin Mesut’a çok ağır ödetecektir. Diğer cezaevine sevk yapılacağı sırada bıçaklanan İlyas olduğu yere yığılıyor. İlyas’ın ölüp ölmeyeceği şu anlık bilinmemektedir. Tahminlere göre İlyas ölmeyecek uzun süre tedavi görecek ve sağlığına kavuşacaktır.

Hızır’a düzenlenen komploda ilk öncelik İlyas hedef haline gelir. İlyas’ın yokluğunda bozduğu oyun için Hızır pişmanlık duyar. İlyas’ın hayatı için kendini feda edecek kararlar alabilir. Serkan’ın acımasız biri olduğunu bilen masa üyeleri İlyas’ı kurtarabilecekler mi? İlyas ölecek mi? bu soruların cevapları haftaya yeni bölümde öğreneceğiz.

