EDHO Hızır'ın yeni düşmanı Savaş kimdir? Gerçek adı nedir? Hakkı Ergök hakkında bilgiler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni bir düşman daha ortaya çıkıyor. Yayınlanan 197. Yeni bölümüne ait olan fragmanında CIA ve MOSSAD gibi teşkilatların yeni düşmanı koruduklarından bahsedilmektedir. Bundan dolayı izleyenler de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır’ın ortaya çıkan yeni düşmanı kim? Hızır Çakırbeyli’nin düşmanı olan Savaş kim? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Bizde detaylarına sizler için haberimizde yer verdik..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır’ın ortaya çıkan yeni düşmanı kim?

Dizinin yayınlanan yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli’nin ‘’ sana öyle bir düşman buldum ki, vur vur bitmez ‘’ sözleri ile yeni bir düşman daha ortaya çıkmaktadır. Uluslararası teşkilatlar tarafından korunduğuna dikkat çekilen isim Savaştır. Dizide Savaş rolünde ise başarılı bir oyunculuğu olan Hakkı Ergök yer almaktadır.

EDHO’nun Savaş’ı ‘’ benim gibi bir düşman kazanmak kafası çalışan bir adamın yapacağı iş değildir ‘’ sözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmaktadır.

Peki başarılı oyuncu Hakkı Ergök kimdir, nerelidir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Savaş karakterine hayat veren Hakkı Ergök, 18 Ağustos 1960 yılında Kastamonu’nun Daday ilçesinde doğmuştur. İlk öğretim ve orta öğretimini birçok taşra okulunda tamamlamıştır. Lise eğitimine ise Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde başlayıp Çankaya Lisesi’nde devam etmiştir. 1978 yılında ise Ankara İTİA Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur.

Tiyatro ile akademi yıllarında tanışmıştır. Ekonomik şartların getirdiği zorunlulukta dolayı AST da teşrifatçılık yapmış ve bir süre de büfesinde çalışmıştır. AST İzmir tunesinde iken Genco Erkal ve Zeliha Berksoy’un Ankara’ya -bizim salona- tuneye gelmelerinden çok etkilenerek tiyatrocu olmaya karar vermiştir. Konu ile ilgili usta oyuncu Rutkay Aziz’e danışarak onun desteğini de alınca AST’ın amatör oyunculuk sınavlarını kazanıyor ve AST ailesine katılma imkanına sahip oluyor. Üniversite eğitimini bitirince tiyatro sevdası da biter sanıyor ama gelin görün ki işler pek de öyle olmuyor.

1981 yılında Ankara Devlet Konservatuarını kazanıyor. Öğrencilik hayatı boyunca da Ziraat Bankası ile Halk Bankası’nın çocuk ve gençlik tiyatrolarında çalışıyor. Staj hizmetini de İzmir Devlet Tiyatrosu2nda yapıyor. 5 yıl sonra da Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayini çıkıyor ve 1997 yılında İstanbul’a geliyor.

Hala İstanbul Devlet Sanatçısı olarak görev yapan Hakkı Ergök, Devlet Tiyatrosuna ait olan tam 36 projede görev yaptı. Bu projelerin 30 tanesi başroldür. Sanat Kurumu Rotary Klüp ve Halk Jürisinden de ‘’ en iyi erkek oyuncu ödülleri ’’ne layık görülmüştür. Devlet Tiyatrolarında iki oyun sahneye koyuştur fakat çok başarılı olamamıştır. 1986 yılına ise İspanya ve İsviçre’ye gitmiştir. Çeşitli tiyatro okullarında da ‘’beden dili ve eğitim’’ çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca Ege Üniversitesi’nde de tiyatro dersleri vermiştir.

Ek gelir olması için konservatuar dönemlerinden itibaren de dublaj yapmıştır. Birçok önemli film ve dizinin çok sayıdaki karakterlerini seslendirmiştir ve bu seslendirmelerinin çoğu da başrollerdir. TRT’de ve özel televizyon kanallarında yayınlanan muhtelif dizilerde yer almıştır. Ayrıca bir dönem TRT’de yayınlanan bir yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Bir reklam filinde oynamıştır. 1997 yılından beri de Kral TV Video Müzik ödüllerini yazmaktadır. 1999 yılında Star TV Güzellik Yarışmasını yazmıştır. Kendisine ait olan yüzlerce şiiri vardır. Devlet Tiyatrolarında yeniden yapılandırma ve özerklik konusunda da çeşitli araştırma çalışmaları yapmıştır.

‘’ Adı Zehra ‘’ dizisinde de Genco2nun babası ve büyük bir iş adamı olan ‘’ Nadir Yaman ‘’ rolünde oynamıştır. Otoriter, lider ruhlu, soğukkanlı ve mesafeli bir adamdır. Özellikle de iş hayatında sert ve oldukça acımasız biridir. Başarıya ve güce aşırı tutkundur. Aptallığa ve hataya ise asla tahammülü yoktur. Tüm bu özelliklerini barındıran görünüşünün altında ise herkesten sır gibi sakladığı, ahlaksız ve karanlık bir yüzü vardır.