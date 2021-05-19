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EDHO Hızır Ali ve Didem vuruldu mu? Hızır Ali ve Didem diziden ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali ve Didem öldürüldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali ve Didem vuruldu mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali ve Didem diziden ayrılıyor mu? Herkes tarafından merakla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanında yayınlanan sahnede Hızır Ali ve eşi Didem'in vurulmasının ardından izleyenler merakla Hızır Ali ve Didem'in öldürülüp öldürülmediğini araştıyorlar. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali ve Didem öldürüldü mü, dizide ayrılık mı var? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki son gelişmeler...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:23
EDHO Hızır Ali ve Didem vuruldu mu? Hızır Ali ve Didem diziden ayrılıyor mu?
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ATV kanalının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi gerek oyuncuları gerekse yayınlandığı her yeni bölümüyle gündem konusu olmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi izleyicileri 18 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelen 195. Bölümünde Hızır Ali ve eşi didem vuruldu. Dizinin izleyicileri Hızır Ali ve Didem’in ölüp ölmediğini merakla araştırıyorlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali ve Didem öldüler mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 18 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelen 195. Bölümünde Hızır Ali ve eşinin nikah töreninin ardından saldırı girişiminin ardından dizinin izleyicileri Hızır Ali ve eşinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Dizinin yayınlanan fragmanında Hızır Ali ve Didem’in öldürülmelerinin emrinin verilmesinin ardından silahlar konuşmaya başlıyor. İzleyenler Hızır Ali ve eşi Didem’in ölüp ölmediğini merakla araştırıyorlar.

EDHO Hızır Ali ve Didem ölüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 195. Bölümünde yayınlanan fragmanı izleyenler fragmanda kız da Hızır Ali de ölmüş cümlesini duymalarının ardından Hızır Ali ve eşi Didem’in öldüklerini düşünecekler. Fakat yeni bölümde durumlar farklı oalcak. Eşkıya dizisinin 195. Bölümünde İlyas Çakırbeyli’nin Pınar ile beraber kurmuş olduğu oyun Ömür Çakırbeyli’nin son dakikada mekanı bastırmasının ardından bozulmuştur. Bütün düşmanlarını tek seferde ortadan kaldırmayı planlayan İlyas Çakırbeyli yalnızca Rıdvan’ın oğlu Musa’yı öldürecektir. Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyecek ve Hızır Çakırbeyli’nin oğlu olan Hızır Ali’nin canını alarak intikamını almak isteyecektir. Yaşanan olaylardan haberi olmayan Hızır Çakırbeyli bu duruma el atarak kendi oyununun içinde yeni bir oyun kuracak ve Hızır Ali ile Didem karşılarında Hızır Çakırbeyli ile görseler de Haşmet Façalı ile konuşup sevenlerin kavuşmasını isterler. Ortamın gergin olmasının ardından nikah törenini evlerinin bahçesinde yapılmasına karar veren Hızır Çakırbeyli oğlu Hızır Ali ve Didem’e yapılacak olan bu silahlı saldırıya engel olamaz. Fragmandan da görüldüğü üzere Hızır Ali ve Didem vurulmuştur hatta öldüklerine yönelik bilgiler gelse de omzundan yaralanan Hızır Ali tabikide öldürülmeyecektir. Hızır Çakırbeyli’nin oğlu olan Hızır Ali ve eşi Didem kötü bir durumla karşılaşsalar da ölümün eşiğinden kıl payı kurtulacaklar. 


Son Güncelleme: 19.05.2021 12:23
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