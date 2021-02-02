Edho Hayriye anne neden yok? Hızır’ın annesi neden ayrıldı, neden yok?

Ekranların büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yer alan Hayriye diziden ayrıldı. Dizide önemli bir role sahip olan Hayriye annenin neden diziden ayrıldığı merak konusu oldu.

EDHO HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ KİM?

Hızır’ın annesi Hayriye karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Sabina Toziya’dır. Makedonyalı oyuncu 17 Nisan 1946’da doğmuştur. Muhteşem Yüzyıl dizisinde de rol almıştır.

2015 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almaya başlamıştır.

Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır.

HAYRİYE NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Diziden ölerek ayrılarak Hayriye, seyirciyi oldukça şaşırttı. Sabiya Toziya, beyninde tümör olması nedeni ile memleketi Makedonya’da ameliyata alınmış ve bu yüzden diziden ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır.