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Edho Haşmet Façalı Turgut Tunçalp kimdir?

Sevilen dizi EDHO Atv ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam etmektedir. Dizinin 3. sezonu ile birlikte diziye dahil olan ve Haşmet Façalı karakterine hayat veren oyuncu aslında kimdir? Hayatı ve oynadığı dizi ve filmler nedir?

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:27
Edho Haşmet Façalı Turgut Tunçalp kimdir?
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EDHO Haşmet Façalı kimdir? Hayatı nedir?

Atv ekranlarında sevilen dizi EDHO 3. Sezonunda diziye dâhil olan Haşmet Façalı rolünde ki oyuncu Ankaralı ve hırsızlık ile diziye dâhil olmuş fakat daha sonra yaşantısı ile izleyicileri üzmüştür. Dizide Hızır karakteri ile karşı karşıya gelse de tahammül edemediği hainlik olduğundan çevresine ve kendisine inat eden Haşmet kendi çocuğunu öldürmüştür. 

İlyas Çakırbeyli ile Haşmetin kardeşi olan Ömür’ün sevdalarına ilk başta rıza göstermese de Hızır sayesinde kabullenmiş hatta düğünlerini kendisi yapmıştır. Yer altı dünyasının dürüst bir adamı olarak bilinen Haşmet aşk konusunda gündeme gelmemiştir. Fakat daha sonralarında Tipi Murat’ın ablası olan Emine’ye olan hisleri ön plana çıkmıştır.

EDHO Haşmet Façalı karakterine hayat veren oyuncunun asıl adı Turgut Tunçalp’tir. 12 Mayısıs 1976 yılında Sakarya doğumlu olan oyuncu Özel Drama ve Tiyatro okulunda oyunculuk bölümünde eğitim almıştır. İlk televizyon deneyimi Sırlar Dünyası dizisi ile 2002 yılında karşımıza çıkmıştır. 2006 yılında ise ilk filmi olan Pars Kiraz Operasyonu ile beyaz perdede rol almıştır. 

79 kilo ve 1.82 cm boyunda olan oyuncu Boğa burcuna sahiptir. 

Rol aldığı diziler ve filmler

*Aşk mahkûmu (dizi 2004)

*Şifre (dizi 2005)

*Emret Komutanım (dizi 2005)

*Pars Kiraz Operasyonu (film 2006)

*Ümit Milli (dizi 2006)

*Korkusuzlar (dizi2007)

*İki Yabancı (dizi2007)

*Çılgın Kanal (dizi2009)

*Sakarya Fırat (dizi2010-2011)

*Yıldız Masalı (dizi2011)

*Keşanlı Ali Destanı (dizi2011)

*Merhamet (dizi2013)

*Çanakkale 1915 (film2012)

*Koğuş Akademisi (film2013)

*Kaçak (dizi2013-2014)

*Diriliş (dizi2014)

*Delisin Delisin (film2014)

*Rüzgarın Kalbi (dizi2016)

*Vatanım Sensin (dizi2016)

*Rüya (dizi2017)

*Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yoktur (film2017)

*Daha (film2018)

*Çukur (dizi2018)

*Müslüm (film2018)

*Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi2019)

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:27
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Anahtar Kelimeler:
EDHOHaşmetfaçalıTurguttunçalp
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