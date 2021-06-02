EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman?

2015 yılından bu yana reyting rekorları kıran dizi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ederken son bölümde Hızır Çakırbeyli savaş başlattı. Raci Şaşmaz yönetmen koltuğundaki dizi, final yapıp yapmayacağı merak edilirken 5 sezondur aralıksız yayın hayatına devam eden dizi ekranlara veda edeceğini açıkladı. Dizi uzun soluklu olmasına rağmen sürekli gerçekleştirdiği oyuncu değişikliği ve konu ile dizi güncelliğini korurken önemli konulara değinen EDHO başarılı başrol oyuncuları ile her zaman dikkat çekmeyi başardı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 300.bölümde ekranlara veda edecek. Final için henüz net bir tarih verilmese de dizinin final yapacağı iddiaları günden günde intenette dolanıyor. Birçok kişi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldukça severek izlerken dizi severler dizinin asla final yapmasını istemiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu nedir?

Kötü hayatla küçük yaşlardan itibaren tanışan Hızır Çakırbeyli, yıllar geçtikçe saygıdeğer bir isim oldu. Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi konu edinen dizi gerilim, korku türündedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca)

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik)

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal)

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer)

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba)

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli)

Fahri (Kenan Çoban)

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu)

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya)

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp)

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu)

Emine Façalı (Sevil Akı Saner)

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu)

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak)

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir)

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı)

Rafet Avcı (Şener Savaş)

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü)