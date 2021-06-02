İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi salı akşamları reyting rekorları kırmaya devam ederken sezon sonunun gelmesi ile EDHO izleyicileri EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman? sorularına yanıt arıyor. İşte EDHO dizisi yayın kararı

02 Haziran 2021 Çarşamba 20:20
EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman?
Takip Et:

2015 yılından bu yana reyting rekorları kıran dizi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ederken son bölümde Hızır Çakırbeyli savaş başlattı. Raci Şaşmaz yönetmen koltuğundaki dizi, final yapıp yapmayacağı merak edilirken 5 sezondur aralıksız yayın hayatına devam eden dizi ekranlara veda edeceğini açıkladı. Dizi uzun soluklu olmasına rağmen sürekli gerçekleştirdiği oyuncu değişikliği ve konu ile dizi güncelliğini korurken önemli konulara değinen EDHO başarılı başrol oyuncuları ile her zaman dikkat çekmeyi başardı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 300.bölümde ekranlara veda edecek.  Final için henüz net bir tarih verilmese de dizinin final yapacağı iddiaları günden günde intenette dolanıyor. Birçok kişi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldukça severek izlerken dizi severler dizinin asla final yapmasını istemiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu nedir?

Kötü hayatla küçük yaşlardan itibaren tanışan Hızır Çakırbeyli, yıllar geçtikçe saygıdeğer bir isim oldu. Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi konu edinen dizi gerilim, korku türündedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca)

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik)

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal)

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer)

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba)

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli)

Fahri (Kenan Çoban)

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu)

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya)

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp)

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu)

Emine Façalı (Sevil Akı Saner)

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu)

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak)

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir)

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı)

Rafet Avcı (Şener Savaş)

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü)


Son Güncelleme: 02.06.2021 20:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Edho Final Mi YapıyorEdho Sezon Finali Ne ZamanAtv Edho
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!
Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!
Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları
Vay Halime filmi konusu nedir? Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon aynı kadroyla mı devam edecek?
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon aynı kadroyla mı devam edecek?
Oyuncu Şenay Aksoy kimdir? Şenay Aksoy hakkında bilgiler
Oyuncu Şenay Aksoy kimdir? Şenay Aksoy hakkında bilgiler
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?

Popüler Haberler

EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman?
Sadakatsiz dizisindeki Melih karakteri Kimdir? Ali İl dizideki rolü ve hayatı
Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!
Fatih Kurucuk kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fatih Kurucuk yaşı ve hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisi Selen karakteri kimdir? Dora Dalgıç'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç?
2021 yılı Andorra asgari ücreti
Rüyada arı sokması ne demektir? Doğum veya arı sokması rüyasının tabiri ve anlamı
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 2 Haziran 2021
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları
Camdaki Kız sezon finali ne zaman?
İşveren maliyet nasıl hesaplanır? 2021 SGK işveren maliyeti hesaplama
Sağlık Bakanı Koca 2 Haziran 2021 Çarşamba corona virüsü verilerini paylaştı! 2 Haziran 2021 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere kimdir, nereli yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emanet 194.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sadakatsiz dizi oyuncusu Volkan kimdir? Caner Cindoruk hakkında bilgiler
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon aynı kadroyla mı devam edecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.