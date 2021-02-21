Edho Enişte Kimdir? Hatice’nin Kocası

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni bölümleri merak eden seyirciler bir yandan da oyuncuların kim olduğunu merak ediyorlar. Merak edilen oyuncuların içerisinde Hızır Reis’in teyze kızının eşi olan “enişte” de yer alıyor. Enişte diye hitap ettikleri karakter Hatice’nin kocasıdır.

Enişte karakteri ile dizisinin başladığı günden bu yana performans gösteren oyuncu izleyiciler tarafından da çok beğeniliyor.

Çakırbeyli ailesindeki kadınlar enişte sayesinde olan biten her şeyi öğrenebiliyorlar. Bu durumdan dolayı Hızır her ne kadar enişteyi bacağından vurarak cezalandırsa da enişte olan biteni kadınlara anlatmaya devam ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izleyenler enişteyi her zaman lafçı olması ile tanımlarlar. Edindiği bilgileri kadınlarla paylaşırken bu durumdan keyif aldığı inkar edilemez. Eniştenin en önemli varlığı ise eşi Hatice ve onun sevgisidir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz enişte kimdir?

Enişte karakterine can veren ünlü oyuncu Hakan Karsak’tır. Oyuncu kamera karşısına ilk defa 2009 senesinde geçmiştir. Yer aldığı proje ise “Ay lav yu” filmidir. Canlandırdığı karakterde Jandarma komutanıdır.

Hakan Karsak’ın yer aldığı ilk dizi ise Firar’dır. Bu dizi 2011’de çekilmiştir ve Karsak burada “İlhan” rolünü üstlenmiştir. Oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki karakterine ise 6 yıldır can vermektedir.

Hakan Karsak, 1 Nisan 1975 Ankara doğumludur. Oyuncu 1992 senesinde Ankara Gençlik Tiyatrosunda amatör olarak oyunculuğa başlamıştır. Karsak lise döneminde de tiyatro ile yakından ilgilenmiştir. Eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra insan psikolojisi ve felsefi düşüncelere merak salmıştır. Ardından da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü tamamlamıştır. Oyuncu, Düzce depreminde depremzede çocuklara eğitim vermek için bir tiyatro kursu açmıştır.

Hakan Karsak’ın yer aldığı projeler:

Firar dizisinde İlhan karakteri ile

Sultan’da Bilal karakteri ile

Vicdan’da Yaşar karakteri ile

2014 yılında Benim Adım Gültepe’de Basri rolü ile

2014 yılında Ulan İstanbul’da Faysal rolü ile

2015-2021 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Enişte rolü ile

Hakan Karsak şuan hala Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde enişte rolüne can vermektedir. Rolü ile izleyicilerin beğenisi toplayan oyuncu totalde 6 farklı projede yer almıştır. Oyuncunun yıldızının parladığı proje ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki enişte karakteri ile olmuştur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2015 senesinden beri hala devam eden ve ATV ekranlarında her hafta Salı akşamı saat 20.00’de izleyici ile buluşmaktadır.