EDHO Doğan baba kimdir? Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan baba kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Karakteri Doğan Baba Kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi izleyicileri diziye 161. Bölümde dahil olan Doğan Baba karakterini canlandıran oyuncunun geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı diziden ayrılmasının ardından dizinin kadrosuna tekrardan dahil oldu. Herkes Doğan Baba karakterini canlandıran ismin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Dizideki Doğan Baba, Kimsesiz Yaşar’ın babasıdır. Gariplerin ve sahipsizlerin ihtiyacı gideren ve onlara kol kanat geren Kimsesiz baba evladı Yaşar’ın sevdiği uğruna yurt dışına gitmesinden sonra Kimsesizlerin başına yeniden geçmiştir.

Doğan Baba oğlu Yaşar’ın yurt dışında sevdiğinin peşinden gitmesinde Hızır Çakırbeyli’nin de parmağı olduğunu öğrenmesinin ardından ona düşmanlık etmek istese de Hızır’ın abisi Alpaslan Çakırbeyli’nin babası Yusuf ile eski dost olmasından dolayı bu durumu Hızır’ı yanına çağırıp dile getirmiştir.

Doğan baba düşmanlık etmek istemediğini söylerken Hızır da Yaşar’ın gitmesi vefasızlık olarak kabul ettiğini ama seçtiği için hoş görmesi gerektiğini sözlerin ekleyerek Doğan baba ile Çakırbeyli ailesi yeniden dostluğunu ilan etmiştir.

EDHO Doğan Baba Kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakteri olan Doğan Baba’yı canlandıran oyuncu beyin kanaması geçirmesinden dolayı diziye ara vermişti. Doğan Baba karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Ali Sürmeli’dir.

Ali Sürmeli, herkesin severek izlediği Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Zaza karakterini canlandıran kişidir. Ali Sürmeli kısa bir zamandan beri sağlık problemlerinden dolayı oyunculuk yapamıyor. 2020 yılının Mart ayında EDHO dizisine katılmasının ardından tam 10 ay ekranlara ara verdi. Bundan dolayı dizinin senaristleri Doğan baba karakterinin olduğu sahneleri silerek usta oyuncunun iyileşmesini bekledi.

Ali Sürmeli tekrardan EDHO dizisi kadrosuna dahil oldu. Dizide yine Doğan Baba karakterine hayat verecek.

Ali Sürmeli Kimdir?

Herkes EDHO dizisindeki Doğan Baba karakterini canlandıran Ali Sürmeli’nin kim olduğunu ve oyunculuk kariyeri hakkındaki detayları araştırıyor.

Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 yılında Bingöl ilinin Solhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şuan 62 yaşında olan usta oyuncu 2019 yılında Çukur dizisinde Cansız karakterini canlandırmıştır. Bununla beraber Kıvanç Tatlıtuğ ile Çarpışma dizisinde de Cansız karakterine hayat vermiştir.

Ali Sürmeli, ilk olarak kamera karşısına 1983 yılında Beyaz Ölüm: Halit Refiğ filminde rol alarak beyaz perde ile tanışarak ilk tecrübesini yaşamıştır. 1996 yılında Kurtuluş adlı dizide rol alarak dizi camiasına girmiştir.

Her oyuncunun elbette yıldızının parlamasında oynadığı roller önemlidir. Ali Sürmeli’nin yıldızı 2009- 2012 yılları arasında Şeref Zazaoğlu karakterine hayat verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde parlamıştır.