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EDHO Doğan Baba dizide olmayacak mı? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan EDHO Doğan Baba dizide olmayacak mı? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 12.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 19:39
EDHO Doğan Baba dizide olmayacak mı? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ali Sürmeli’den üzücü bir haber geldi. Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve orada beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, ameliyata alındı. Alınan son haberlere göre sağlık durumu iyi olan oyuncunun rahatsızlığı sebebi ile dizide canlandırdığı Doğan Baba karakterine ne olacağı da merak konusu.

Ali Sürmeli’nin geçirdiği rahatsızlığın ve operasyonun oldukça ağır olması sebebi ile uzun süre ekranlara dönemeyeceği tahmin ediliyor. Deneyimli oyuncunun hastalığını atlatması ve tamamen iyileşmesi halinde geri dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
AlisürmeliEDHO
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