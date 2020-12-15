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EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?

Okuyucuları merakta bırakan EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl? haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 15.12.2020 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 19:41
EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ali Sürmeli’den üzücü bir haber geldi. Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve orada beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, ameliyata alındı. Alınan son haberlere göre sağlık durumu iyi olan oyuncunun rahatsızlığı sebebi ile dizide canlandırdığı Doğan Baba karakterine ne olacağı da merak konusu.

Ali Sürmeli’nin geçirdiği rahatsızlığın ve operasyonun oldukça ağır olması sebebi ile uzun süre ekranlara dönemeyeceği tahmin ediliyor. Deneyimli oyuncunun hastalığını atlatması ve tamamen iyileşmesi halinde geri dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:41
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AlisürmeliEDHO
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