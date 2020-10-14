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EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli neden yok, diziye geri dönecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin deneyimli oyuncusu Ali Sürmeli geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek ameliyata alınmıştı. Bir süredir hastanede olan oyuncunun dizideki rolüne ne olacağı merak ediliyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 18:00
EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli neden yok, diziye geri dönecek mi?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ali Sürmeli’den üzücü bir haber geldi. Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve orada beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, ameliyata alındı. Alınan son haberlere göre sağlık durumu iyi olan oyuncunun rahatsızlığı sebebi ile dizide canlandırdığı Doğan Baba karakterine ne olacağı da merak konusu.

Ali Sürmeli’nin geçirdiği rahatsızlığın ve operasyonun oldukça ağır olması sebebi ile uzun süre ekranlara dönemeyeceği tahmin ediliyor. Deneyimli oyuncunun hastalığını atlatması ve tamamen iyileşmesi halinde geri dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 18:00
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EDHOAlisürmeli
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