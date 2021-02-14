EDHO dizisindeki Ebru karakteri neden yok? Diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisindeki Oyuncu Ebru Neden Yok? Diziden Ayrıldı Mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi izleyicileri dizideki Ebru karakterinin neden ekranlarda olmadığını ve diziden çıkıp çıkmadığını merakla araştırıyorlar.

Tam tamına 6 sezondur ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi herkesin heyecanla ve beğenerek izlediği bir dizi olmayı başarıyor. EDHO’nun senaryosunu ise Bahadır Özdene ve Bena Aruz beraber kaleme alıyor. Birbirinden usta isimlerin yer aldığı EDHO, 8 Eylül 2015 tarihinden bu yana ekranlarda herkesin heyecan ve merakla izlediği bir dizidir. Bilindiği üzere diziye birbirinden yeni isimler dahil olmuştu. Her dizide yaşandığı gibi EDHO’da da oyuncular tarafından ayrılıklar ve katılımlar oluyor. Herkes dizideki Ebru karakterine hayat veren Dilşad Şimşek’in niçin dizide olmadığını ve ayrılıp ayrılmadığını bununla beraber diziden ayrıldıysa ayrılma nedenini merakla araştırıyor.

EDHO Dizisinden Ebru Neden Ayrıldı?

Geçtiğimiz ünlerde dizinin oyuncularından Hayriye karakterine hayat veren oyuncumuz Sabiha Toziya’nın beyninde tümör çıkmış ve diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Hepimizi üzen bu durum sonrasında senaryoda değişiklik yapılmak zorunda kaldı. Ani gelişen bu olay karşısında senaryoya Ebru karakterinin vurularak öldürülmesi eklendi ve bunun üzerine Ebru diziden ayrılmak zorunda kaldı. Bundan dolayı Ebru karakteri diziden isteyerek ayrılmadı. Senaryo değişikliği yaşanmasından dolayı diziden ayrıldı.

Senaryodaki değişiklik ise, Ebru karakterinin hain çıkması ve vurularak öldürülmesi olacaktır. Fakat Ebru karakteri dizinin en başından bu yana hain değildi, ancak ani gelişen senaryo değişikliğinden dolayı Ebru karakterinin hain olması senaryoya eklenmek zorunda kalınmıştır. Senaryonun başından bu yana bu tür bir şey yoktu ama yaşanan problemlerden dolayı böyle bir yol izlenmiştir. Ebru senaryo gereği Hızır’ı öldürmeye çalışacaktır. Bu yüzden hain olduğu öğrenilen Ebru, vurularak öldürülecektir.

EDHO Dizisindeki Ebru’nun Rolü Neydi?

Ebru Ünal Kaplan’ın avukatıdır. Behzat Façalı ile sevgili olan Ebru, çok iyi silah kullanır. Mirasını Alparslan’a bıraktığını söyleyen Ebru, Çakırbeyliler’in yanında kalarak onlara yardımcı olmaya başlar. İlerleyen günlerde Behzat ile aralarında bir yakınlaşma olur ve sevgili olurlar. Ceylan ile iyi anlaşan Ebru ona da işlerinde yardımcı olur. Alparslan’ın yollarını Hızır’la ayırması sonrasında onu ziyarete giden Ebru, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştır. Alparslan ona kendisiyle birlik olmadığını ve kimin avukatı olduğunu hatırlatır ve dizide bu şekilde bulunan Ebru, yeni bölümde hain çıkacaktır ve Hızır’ı öldürmek isteyecektir. Daha sonra ise vurularak diziden ayrılacaktır.