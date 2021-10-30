ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonda da ATV ekranlarında olmaya devam edecek. Dizinin sevenleri bu haberle büyük bir sevinç yaşarken dizinin yeni bölümünü merakla beklemeye başlamıştı. Fakat EDHO’nun yeni bölümünün başlamasını bekleyen seyirciler yeni bölümün yayınlanmamasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Peki EDHO dizisi yeni bölümü haftaya yayınlanacak mI?
EDHO Dizisi Yeni Bölümü Haftaya Yayınlanacak Mı?
ATV’nin fenomen dizisi EDHO bu sezonla beraber 7. sezonuna giriş yapacaktı.
Son Güncelleme: 30.10.2021 21:17