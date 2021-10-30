ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonda da ATV ekranlarında olmaya devam edecek. Dizinin sevenleri bu haberle büyük bir sevinç yaşarken dizinin yeni bölümünü merakla beklemeye başlamıştı. Fakat EDHO’nun yeni bölümünün başlamasını bekleyen seyirciler yeni bölümün yayınlanmamasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Peki EDHO dizisi yeni bölümü haftaya yayınlanacak mI?

EDHO Dizisi Yeni Bölümü Haftaya Yayınlanacak Mı?

EDHO dizisinin yeni bölümünün neden geciktiği konusunda ATV kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum da dizinin sevenlerinin endişelenmesine neden oldu. Dizinin haftaya yayınlanıp yayınlanmayacağı da henüz netlik kazanmadı. Bu sebeple gözler ATV’de ve yapımcı şirkette olacak.

ATV’nin fenomen dizisi EDHO bu sezonla beraber 7. sezonuna giriş yapacaktı.