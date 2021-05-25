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Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik nerelidir?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik nerelidir? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 25-05-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik nerelidir? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 19:21
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik nerelidir?
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ATV ekranların uzun soluk dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tüm hızıyla devam ederek izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Ceylan Çakırbeyli kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin baş karakteri olan Hızır Çakırbeyli’nin eskiden sevdiği ama bazı sebeplerden dolayı evlenememiş Ceylan, yıllar sonra tekrar geri dönmüştür. Hızır’dan bir oğlu olan Ceylan istihbaratçı abisinin yanına yerleşmiştir. Ceylan, aynı zamanda Alpaslan’ın teyzesidir. Hızır’ın ilk eşi olan Meryem’in ölmesi ardından Hızır ile tekrar evlenmiştir.

Sanem Çelik kimdir?

Bugünlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan Çakırbeyli karakterini canlandıran güzel oyuncu 18 Mayıs 1975 İstanbul doğumludur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale bölümünü tamamlayan Çelik, daha sonrasında Haldun Dormen ve Yıldız Kenter’den oyunculu eğitimi almıştır. İlk olarak ismini Kara Melek dizi ile duyuran oyuncu ardından Aliye dizisi ile hafızalarda yer etti. Bir süre ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu şu sıralar devam etmekte olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamaktadır.


Son Güncelleme: 25.05.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
ATVEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazCeylan çakırbeyliSanem çelik
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