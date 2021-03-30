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Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli karakterini kim canlandırıyor? Sanem Çelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli karakterini kim canlandırıyor? Sanem Çelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mart 30 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 19:21
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli karakterini kim canlandırıyor? Sanem Çelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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ATV ekranların uzun soluk dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tüm hızıyla devam ederek izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Ceylan Çakırbeyli kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin baş karakteri olan Hızır Çakırbeyli’nin eskiden sevdiği ama bazı sebeplerden dolayı evlenememiş Ceylan, yıllar sonra tekrar geri dönmüştür. Hızır’dan bir oğlu olan Ceylan istihbaratçı abisinin yanına yerleşmiştir. Ceylan, aynı zamanda Alpaslan’ın teyzesidir. Hızır’ın ilk eşi olan Meryem’in ölmesi ardından Hızır ile tekrar evlenmiştir.

Sanem Çelik kimdir?

Bugünlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan Çakırbeyli karakterini canlandıran güzel oyuncu 18 Mayısıs 1975 İstanbul doğumludur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale bölümünü tamamlayan Çelik, daha sonrasında Haldun Dormen ve Yıldız Kenter’den oyunculu eğitimi almıştır. İlk olarak ismini Kara Melek dizi ile duyuran oyuncu ardından Aliye dizisi ile hafızalarda yer etti. Bir süre ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu şu sıralar devam etmekte olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamaktadır.



Son Güncelleme: 30.03.2021 19:21
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ATVEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazCeylan çakırbeyliSanem çelik
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