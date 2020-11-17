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Edho Derman kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Keleş hakkında bilgiler

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna üç yeni isim daha dahil oluyor. Bunlardan biri olan Uğur Keleş diziye Derman Korkmaz rolü ile katılacak.

17 Kasım 2020 Salı 19:08
Edho Derman kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Keleş hakkında bilgiler
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ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Diziye yeni katılacak isimlerden birisi de Derman karakterine hayat verecek olan Uğur Keleş oluyor.

EDHO Derman Kimdir?


Kardeşinin intikamını almak isteyen Haşmet Façalı, Korkmaz ailesinin evine giderken diğer yandan Behzat’ın intikamını almak isteyen Alparslan ise hapishanede yatan Derman Korkmaz’ı öldürmek istiyor.

Uğur Keleş Kimdir?

1966 yılında doğan Uğur Keleş, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Birçok tiyatro oyununda rol alan Keleş, Arka Sokaklar dizisinde oynamıştır. Ayrıca Midasın Kulakları, Leblebici Horhor, Gürültülü Patırtılı Hikayeler, Küçülecek Yer Kalmadı gibi oyunlarda rol almıştır.



Son Güncelleme: 17.11.2020 19:08
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EDHODerman
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