Edho Derman kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Keleş hakkında bilgiler

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Diziye yeni katılacak isimlerden birisi de Derman karakterine hayat verecek olan Uğur Keleş oluyor.

EDHO Derman Kimdir?

Kardeşinin intikamını almak isteyen Haşmet Façalı, Korkmaz ailesinin evine giderken diğer yandan Behzat’ın intikamını almak isteyen Alparslan ise hapishanede yatan Derman Korkmaz’ı öldürmek istiyor.

Uğur Keleş Kimdir?

1966 yılında doğan Uğur Keleş, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Birçok tiyatro oyununda rol alan Keleş, Arka Sokaklar dizisinde oynamıştır. Ayrıca Midasın Kulakları, Leblebici Horhor, Gürültülü Patırtılı Hikayeler, Küçülecek Yer Kalmadı gibi oyunlarda rol almıştır.