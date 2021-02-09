EDHO Demir kimdir? Gerçek adı ne? Çetin Sarıkartal hakkında bilgiler

Atv kanalının Salı günlerinin reyting rekoru kıran dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 02 Şubat 2021 tarihli bölümünde yeni bir oyuncu katıldı.İdris karakterinin kardeşi rolüne hayat verecek olan isim Çetin Sarıkartal olmuştur.

En son Show Tv’de pazartesi günleri ekrana gelen Çukur dizisinde Paşa rolünde oynamıştır.

EDHO 182.bölümüyle 16 Şubat 2021 Salı günü 20.00 Atv ekranlarında olucak.

Çetin Sarıkartal kimdir?

Çetin Sarıkartal rol aldığı dizi ve film?

1959 senesinde Ankara’da dünyaya gelen oyuncu bir çok film, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almıştır.

-Azize -2019

-Çukur (Paşa) – 2017-2018

-7 Kocalı Hürmüz - 2009