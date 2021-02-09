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EDHO Demir kimdir? Gerçek adı ne? Çetin Sarıkartal hakkında bilgiler

Son bölümde EDHO ekibine katılan Çetin Sarıkartal hakkındaki bilgileri,rol aldığı dizi ve filmleri haberimizden öğrenebilirsiniz

09 Şubat 2021 Salı 19:57
EDHO Demir kimdir? Gerçek adı ne? Çetin Sarıkartal hakkında bilgiler
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Atv kanalının Salı günlerinin reyting rekoru kıran dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 02 Şubat 2021 tarihli bölümünde yeni bir oyuncu katıldı.İdris karakterinin kardeşi rolüne hayat verecek olan isim Çetin Sarıkartal olmuştur.

En son Show Tv’de pazartesi günleri ekrana gelen Çukur dizisinde Paşa rolünde oynamıştır.

EDHO 182.bölümüyle 16 Şubat 2021 Salı günü 20.00 Atv ekranlarında olucak.

Çetin Sarıkartal kimdir?

1959 senesinde Ankara’da dünyaya gelen oyuncu bir çok film, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almıştır.

Çetin Sarıkartal rol aldığı dizi ve film?

-Azize -2019

-Çukur (Paşa) – 2017-2018

-7 Kocalı Hürmüz - 2009



Son Güncelleme: 09.02.2021 19:57
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EDHOçetin Sarıkartal
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