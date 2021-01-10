Edho da Hızır’ın yeğeni Alparslan Çakırbeyli

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi oyuncularından olan Alpaslan Çakırbeyli dizi de Hızır’ın yeğeni rolünü üstlenmektedir. Peki gerçek hayatta Alpaslan Çakırbeyli yani Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Hangi dizlerde rol almıştır aşağıda detaylı bir şekilde verdik.

Dizide adından söz ettiren Alpaslan söylenenlere göre Hızır Çakırbeyli yani hepinizin bildiği Oktay Kaynarca’nın diziden ayrılacağı ve dizinin senaryosunun Hızır’ın yeğeni Alpaslan üzerinden yazılacağı sözlemleri doğru olmasa da Alpaslan karakterinin bir başına hareket etmesi söylenenleri doğrular şekilde görülmektedir. Yurt dışında eğitim alırken Ünal karakterinin kızı ile evlenmiştir. Fakat bu durumda Ünal Alpaslan’ı rahat bırakmadığı için ve sevdiği kadının yaşamına son vermesi ile Alpaslan da yer altı dünyası ile tanışmış oldu.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer) kimdir?

Siirt doğumlu olan oyuncumuz ilkokul ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamlamış üniversite eğitimi için de Haliç Üniversitesi Konservatuar Bölümü ile bitirmiştir. Hatırla Sevgili dizisi ile adını duyuran oyuncu birçok dizide oynamıştır. Oynamış olduğu diziler; Elif’in Günlüğü, Dantel, Mavi Kelebekler, O Evimin Erkeği, Fatih Harbiye ve daha saymadığımız dizilerde rol almıştır.

Yunus Emre Yıldırımer Söz dizisi ve Küçük Gelin dizisi ile tanınan Melisa Özge Yıldırımer ile evlidir. Şimdi ise ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Alpaslan karakterine hayat vermektedir.

