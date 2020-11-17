EDHO cezaevindeki türkücü kimdir? Onur Şan hakkında bilgiler

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da beğenileri kazandı. Dizinin son bölümünde yer alan cezaevi sahnesinde söylenen türkü dikkat çekti. Cezaevi sahnesinde türkü söyleyen kişi Onur Şan’dır.

Hapishaneye giren Alpaslan’ın başı hapiste derttedir. Cezaevinde türkü söyleyen kişi Alpaslan’ın başı dertteyken onu kurtaracaktır. Türküyü söyleyen kişi Onur Şan’dır.

Onur Şan kimdir?

24 Temmuz 1981 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Şan, 8 yaşından itibaren saz çalmaktadır. Şan, İTÜ Konservatuvar Şan Bölümü mezunudur. 178 cm boyunda 71 kilo olan Şan, çok sayıda türkü ve bağlama projesinde yer almıştır. Sevilen türkücü ilk olarak Türkü Filmi adlı diziyle kamera karşısına geçmiş ardından Akasya Durağı adlı dizide Seyit karakterine hayat vermiştir.

Onur Şan’ın yer aldığı diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Akasya Durağı

Ayrılık

Yaşanmış Şehir Hikayeleri

Zeytin Dalı

Türkü Filmi