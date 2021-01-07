İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Edho Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan Çakırbeyli karakterini canlandıran Sanem Çelik hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:43
Edho Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik kimdir?
Takip Et:

ATV ekranların uzun soluk dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tüm hızıyla devam ederek izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Ceylan Çakırbeyli kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin baş karakteri olan Hızır Çakırbeyli’nin eskiden sevdiği ama bazı sebeplerden dolayı evlenememiş Ceylan, yıllar sonra tekrar geri dönmüştür. Hızır’dan bir oğlu olan Ceylan istihbaratçı abisinin yanına yerleşmiştir. Ceylan, aynı zamanda Alpaslan’ın teyzesidir. Hızır’ın ilk eşi olan Meryem’in ölmesi ardından Hızır ile tekrar evlenmiştir.

Sanem Çelik kimdir?

Bugünlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan Çakırbeyli karakterini canlandıran güzel oyuncu 18 Mayısıs 1975 İstanbul doğumludur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale bölümünü tamamlayan Çelik, daha sonrasında Haldun Dormen ve Yıldız Kenter’den oyunculu eğitimi almıştır. İlk olarak ismini Kara Melek dizi ile duyuran oyuncu ardından Aliye dizisi ile hafızalarda yer etti. Bir süre ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu şu sıralar devam etmekte olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamaktadır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sanem çelikCeylan çakırbeyliEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor

Popüler Haberler

Edho Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik kimdir?
Süper Emeklilik sistemi niçin uygulanır? 2021 Süper emeklilik sistemi yeniden gündeme alındı
2021 yılında intibak zammı gelir mi, hangi emekli kaç lira intibak zammı alacak?
Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Ocak 2021 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2021
Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hiç peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar
Cansız ve yıpranmış saçlar için evde bakım maske ve tarifleri
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? 2019 Sağlık Personeli Alımı Şartları
Survivor 2020 51. Bölüm Fragmanı 19 Nisan Pazar
Hızlı iş bulmada size yardımcı olabilecek 9 püf nokta
Sefirin Kızı bugün var mı? 13 Nisan Sefirin kızı bu akşam var mı? 13 Nisan Star Tv yayın akışı
İstanbul Havalimanına Ulaşım Sağlayacak Metro Hatları Ne Zaman Hizmete Girecek? Tarihler Belli Oldu!
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2021 kömür yardım başvuru şartları
SGK şifre başvuruları nasıl yapılır? 2021
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 sgk emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri
Diyetisyenlik nedir? 2021 yılı diyetisyenler devlette ve özelde ne kadar maaş alır?
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.