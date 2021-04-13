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EDHO Bahar öldü mü?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Bahar'ın vurulması izleyenleri Bahar'ın ölüp ölmeyeceği konusunda meraklandırdı.

13 Nisan 2021 Salı 21:38
EDHO Bahar öldü mü?
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da 189.bölüm fragmanında Hızır’ı kurtarmak için kurşunların önüne atlayan Bahar’ın vurulması seyirciyi endişelendirdi.

EDHO Bahar öldü mü?

Yayınlanan 189.bölüm fragmanında vurulduğu görülen Bahar’ın ölüp ölmeyeceği seyirciler tarafından merak konusu olurken dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Bahar’ın durumu belli olacak.

Pelin Akil kimdir?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul’da doğan Pelin Akil, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde 2 sene eğitim almış sonrasında ise Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitimini tamamladı.

2011 senesinde yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde oyunculuk kariyerine başlayan Akil, sonrasında Seksenler, Suskunlar, Osmanlı Tokadı, Kızıl Elma gibi başarılı dizilerde rol alırken şimdilerde ise Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakterini canlandırıyor. Akil, 2016 senesinde kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile evlenirken bu evlilikten iki kızı oldu.



Son Güncelleme: 13.04.2021 21:38
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EDHOEdho BaharEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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