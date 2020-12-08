EDHO 2020-2021 sezonu oyuncu kadrosu ve karakterleri

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da beğenileri kazandı. 5 sezondur yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi yeni sezonunda kadrosuna yeni isimleri kattı.

Raci Şaşmaz’ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin başrolünde Oktay Kaynarca yer alıyor. Raci Şaşmaz ilerleyen süreçte dizinin senaryosunu ATV iç yapımlar ekibine devretti ve diziden ayrılmıştı. Ancak dizinin başarısı devam etti. Dizide Kaynarca’nın yanı sıra yeni sezonda kadroya çok sayıda yeni isim katıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncular ve karakterleri

Oktay Kaynarca (Hızır Reis)

Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli)

Hüseyin Avni Danyal (Tufan Ağa)

Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli)

Yunus Emre Yıldırımer (Alaslan Çakırbeyli)

Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan Baba)

Pelin Akil Altan (Bahar Sincanlı)

Engin Benli (Yaman Korkmaz)

Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli)

Hakan Karsak (Enişte)

Savaş Özdemir (Tipi)

Turgut Tuncalp (Haşmet Façalı)

Ceren Benderlioğlu (Ömür Çakırbeyli – İlyas’ın eşi)

Emir Benderlioğlu (Behzat Façalı)