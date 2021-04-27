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EDHO 192. bölüm izle tek parça izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm

ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 192. bölümü yayınlandı. Bölümde gerilim her zamanki gibi yüksekti. Hızır'ın en yeni hedefi haline gelen Rıdvan ve çetesinde son durum ne? Dizinin özetine ve 192. bölümü izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 23:35
EDHO 192. bölüm izle tek parça izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm
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Hızır, Tuncay’ı infaz eder ve sıradaki hedefi Rıdvan ve çetesi olur. Hızır, düşmanının ayağına gider ve Rıdvan’a 24 saat süresi olduğunu söyler. Macit, görüşme sırasında Tipi’nin ölen eşi Gönül’e iftira atar ve bunun sonucunda öldürülür. Tipi, Macit’i öldürünce savaş başlamış olur. Rıdvan, Tuncay ve çetesinin yaptığı hataya düşmez.  

Rıdvan, kardeşi Macit’in intikamını almak ister. Rıdvan’ın hedefinde Tipi vardır. Hızır, yeni düşmanının farkına varır. Hızır’a en büyük destek yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz’dan gelir. Ömür ve İlyas arasındaki gerilim artar. 

Ömür, İlyas’ı köşeye sıkıştırır. İlyas her zaman eşinin desteğini ister. Ömür’ün bu tutumu Pınar’ın işine yarar. Hızır, karı koca arasındaki bu durumdan rahatsız olur. Hızır’ın müdahalesine rağmen İlyas evi terk eder. 

BURAYA TIKLAYARAK DİZİNİN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEYEBİLİRSİNİZ.




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:35
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EDHOEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazATVSon BölümTek Parça Izle
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