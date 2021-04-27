EDHO 192. bölüm izle tek parça izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm

Hızır, Tuncay’ı infaz eder ve sıradaki hedefi Rıdvan ve çetesi olur. Hızır, düşmanının ayağına gider ve Rıdvan’a 24 saat süresi olduğunu söyler. Macit, görüşme sırasında Tipi’nin ölen eşi Gönül’e iftira atar ve bunun sonucunda öldürülür. Tipi, Macit’i öldürünce savaş başlamış olur. Rıdvan, Tuncay ve çetesinin yaptığı hataya düşmez.

Rıdvan, kardeşi Macit’in intikamını almak ister. Rıdvan’ın hedefinde Tipi vardır. Hızır, yeni düşmanının farkına varır. Hızır’a en büyük destek yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz’dan gelir. Ömür ve İlyas arasındaki gerilim artar.

Ömür, İlyas’ı köşeye sıkıştırır. İlyas her zaman eşinin desteğini ister. Ömür’ün bu tutumu Pınar’ın işine yarar. Hızır, karı koca arasındaki bu durumdan rahatsız olur. Hızır’ın müdahalesine rağmen İlyas evi terk eder.

BURAYA TIKLAYARAK DİZİNİN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEYEBİLİRSİNİZ.